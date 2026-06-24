Bisceglie, conclusa la terza edizione del gruppo di lettura “La Leggerezza”

Si è conclusa, sabato 13 giugno 2026, presso il teatro “Don Luigi Sturzo” di Bisceglie, la terza edizione del gruppo di lettura “La Leggerezza”, percorso di lettura condivisa e ad alta voce realizzato da ottobre 2025 a maggio 2026 negli spazi dell’Opificio delle Arti “Aurea Factory” sito su Carrara Finizia, 59.L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento culturale e umano che ha consentito ai partecipanti di attraversare libri, storie, riflessioni ed emozioni condivise. Nel corso degli incontri sono stati scoperti nuovi autori, approfonditi temi di grande interesse e sperimentati differenti punti di vista grazie al dialogo e al confronto costante tra i lettori. La lettura, spesso vissuta come esperienza individuale, si è così trasformata in un’occasione di crescita collettiva, arricchita dalla condivisione di idee, sensibilità ed esperienze. In particolare, durante la terza edizione, i lettori hanno incontrato gli autori: Yari Selvetella, Martina Muci, Katiuscia Nazzarini, Rosanna Pasculli e Leonardo Palumbo.Alla serata conclusiva hanno preso parte Alfonsa Pedone, Alfonsina Pedone, Angela Maria Orlando, Anna Valente, Chiara Losapio, Emma La Notte, Gaetano D’Ambrosio, Giovanni Recchia, Rosa Grossano e Nicola Losapio, protagonisti di un’esperienza che ha consolidato relazioni e alimentato la passione per la lettura.Il percorso della terza edizione si è concluso con un suggestivo incontro di lettura al buio, un’esperienza immersiva e sensoriale in cui la lettura si è trasformata in un viaggio tra voci, suoni e suggestioni sensoriali. In una dimensione sospesa tra teatro e letteratura, il buio è diventato spazio di ascolto, immaginazione e condivisione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Antonio Pasquale, ideatore e sostenitore del progetto, che nel corso degli anni è diventato riferimento per gli appassionati di lettura del territorio.Con la conclusione della terza edizione del percorso di lettura della “Leggerezza”, si chiude un’annata intensa e partecipata per la CompagniAurea APS, diretta da Francesco Sinigaglia, che conferma il proprio impegno nella promozione della cultura, del teatro e della crescita personale attraverso l’arte, la lettura e la condivisione.