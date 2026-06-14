Bisceglie, mezzo secolo di Malattie Infettive: evento celebrativo e presentazione del libro del dott. Tommaso Fontana

BISCEGLIE - Il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie celebra i suoi 50 anni di attività con un evento commemorativo che ripercorre mezzo secolo di storia sanitaria, scientifica e sociale del territorio.

L’appuntamento è fissato per martedì alle 17:30 presso l’Hotel Salsello, dove si terrà anche la presentazione del volume “Cinquant’anni di malattie infettive” del dott. Tommaso Fontana.

Un racconto lungo cinquant’anni di medicina

Il libro ricostruisce la storia del reparto a partire dalla sua nascita nel 1976, nata in risposta alle emergenze infettive dell’epoca, tra cui il colera e altre patologie diffuse nel Sud Italia. Attraverso un ampio apparato fotografico e documentale, l’opera ripercorre le principali fasi dell’evoluzione sanitaria: gli anni ’70 segnati dall’emergenza colera e dalla creazione del reparto, gli anni ’80 e ’90 con la gestione delle epidemie di HIV e epatiti, e gli anni 2000 fino alla recente esperienza della pandemia da Covid-19.

I protagonisti e le istituzioni

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo sanitario regionale, insieme a figure storiche del reparto che hanno contribuito alla sua crescita nel corso dei decenni. Tra i temi centrali della celebrazione, il ruolo del reparto come punto di riferimento per la gestione delle malattie infettive in Puglia e nel Mezzogiorno.

Medicina e memoria sociale

L’iniziativa non si limita a un anniversario accademico, ma si propone come momento di riflessione sul rapporto tra sanità pubblica, territorio e trasformazioni sociali, evidenziando come l’evoluzione delle cure infettivologiche abbia accompagnato i cambiamenti della comunità locale.