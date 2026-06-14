Miss Italia 2026, parte da Surbo il tour pugliese: prima selezione il 21 giugno alla Mongolfiera

SURBO - Riparte dal Salento il percorso regionale di Miss Italia. Il tour pugliese 2026 prenderà ufficialmente il via domenica 21 giugno a Surbo, con la prima selezione in programma alle 20:30 nell’area parcheggio del Centro Commerciale Centro Commerciale Mongolfiera Surbo.

L’evento e l’organizzazione

La tappa inaugurale è organizzata da Carmen Martorana Eventi, esclusivista di Miss Italia per Puglia e Basilicata, insieme all’Ufficio Moda Italia, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Surbo.

A condurre la serata sarà Christian Binetti, mentre tra gli ospiti sono attese la cantante Elena Cappiello e l’attrice comica Lilia Pierno, nota anche per partecipazioni cinematografiche in produzioni come “Quo vado?” e “Sei mai stata sulla luna?”.

Attesa anche la presenza di Katia Buchicchio, madrina della manifestazione.

Moda, spettacolo e territorio

Le aspiranti concorrenti saranno seguite per hairstyling da Tristano Leo Unisex Haircare di Lecce per Framesi, azienda internazionale del settore hair beauty.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di media partner come Antenna Sud e Radio Selene, a conferma della forte attenzione mediatica sul debutto del tour regionale.

Il significato dell’iniziativa

L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo degli eventi pugliesi, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso spettacolo, moda e intrattenimento. L’iniziativa punta a unire promozione turistica e partecipazione giovanile, dando visibilità alle nuove aspiranti miss della regione.