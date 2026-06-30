Brindisi: Danza, tecnica e passione portati in scena da 'La Maison de la Danse'



Il saggio di fine anno “Come un sospiro lento che scandisce il tempo” ha letteralmente emozionato il Teatro Impero





BRINDISI - Applausi convinti e teatro gremito per “Come un sospiro lento che scandisce il tempo”, il saggio di fine anno de “La Maison de la Danse”, diretta dalle maestre Annalisa e Maristella Monaco, andato in scena il 26 giugno al Teatro Impero. Uno spettacolo che ha saputo coniugare eleganza, tecnica ed emozione, confermando la qualità del lavoro svolto dalla scuola nel corso dell'anno accademico e il profondo legame costruito quotidianamente tra insegnanti e allievi.





La serata ha accompagnato il pubblico in un percorso attraverso i diversi linguaggi della danza, dalla disciplina e armonia della classica all'intensità espressiva della contemporanea, fino all'energia e al dinamismo dell'hip hop. Un mosaico di coreografie che ha valorizzato il talento degli allievi e la capacità della scuola di formare danzatori versatili e consapevoli, accompagnandoli in un percorso di crescita artistica e personale.





Sul palcoscenico si sono alternati gruppi di diverse età, accomunati da una preparazione accurata e da una presenza scenica che ha saputo coinvolgere gli spettatori dall'inizio alla fine. Le esibizioni hanno evidenziato non solo il livello tecnico raggiunto dagli allievi, ma anche la loro capacità di interpretare il movimento come strumento di comunicazione ed espressione. Un risultato che nasce da un lavoro costante, fatto di fiducia reciproca, ascolto e complicità tra maestri e giovani allieve, chiamate ogni giorno a confrontarsi con le sfide e le trasformazioni della crescita.





Particolarmente apprezzata la cura artistica dell'intero spettacolo: scenografie, costumi e scelte musicali hanno contribuito a costruire una narrazione fluida e suggestiva, coerente con il tema evocato dal titolo. Ogni quadro coreografico ha rappresentato un tassello di un racconto più ampio, scandito da ritmo, sensibilità e ricerca estetica, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico in ogni sua sfumatura.





Il successo della serata conferma il ruolo che “La Maison de la Danse” continua a ricoprire nel panorama artistico e formativo del territorio. La scuola si distingue infatti per un'offerta didattica di alto livello e per un ambiente dinamico e stimolante, nel quale gli allievi possono crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e creativo. Un contesto in cui le insegnanti rappresentano spesso una presenza autorevole e rassicurante, capace di accompagnare con sensibilità le giovani danzatrici nel loro percorso di formazione.





Il lungo applauso finale ha suggellato una serata che ha celebrato il valore della danza come arte, disciplina e strumento di condivisione. Un riconoscimento al lavoro degli insegnanti, all'impegno degli allievi e alla passione che da sempre anima “La Maison de la Danse”, realtà capace di coniugare tradizione, innovazione ed eccellenza formativa, lasciando nel pubblico il ricordo di uno spettacolo intenso e autentico.