Buoni servizio per anziani e persone con disabilità: prorogati i termini per le domande 2026/2027

BARI - È stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande relative ai Buoni servizio per anziani e persone con disabilità per l’annualità operativa 2026/2027. La scadenza, inizialmente fissata al 15 giugno 2026, è stata posticipata per consentire il completamento delle procedure da parte delle famiglie e delle unità di offerta coinvolte.

Nel dettaglio, per i nuclei familiari il nuovo termine è fissato alle ore 18.00 del 19 giugno 2026. Entro tale data sarà possibile completare la prima fase della procedura di richiesta del buono servizio. Per le unità di offerta accreditate, invece, la scadenza è stata fissata alle ore 18.00 del 25 giugno 2026, entro la quale i gestori dovranno completare la seconda e ultima fase della procedura, procedendo agli abbinamenti delle domande ricevute.

L’Avviso dispone una dotazione complessiva di 35 milioni di euro e garantisce la copertura delle prestazioni presso le strutture accreditate sul Catalogo telematico dell’offerta per il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027, assicurando continuità rispetto alla precedente annualità.

“Abbiamo ritenuto opportuno concedere un ulteriore allungamento dei termini per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei soggetti coinvolti nella procedura – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian Casili –. L’obiettivo è garantire a tutti i potenziali beneficiari il tempo necessario per completare correttamente la domanda e favorire il più ampio accesso possibile a una misura che rappresenta un sostegno concreto per le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti”.