“Solo” conquista Bari: il corto degli studenti di Radio Panetti debutta in piazza e guarda ai festival internazionali

BARI - Arena gremita a Bari per l’anteprima nazionale di “Solo – La storia di un fuori-classe”, il cortometraggio scritto, girato e interpretato dagli studenti di Radio Panetti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti-Pitagora”. La proiezione si è svolta ieri sera nell’ambito della quinta edizione di Periferie Animate, festival internazionale di cinema per il giovane pubblico dedicato quest’anno alle “Frontiere Invisibili”.

Lo schermo all’aperto allestito tra via De Ruggiero e viale della Repubblica ha accolto centinaia di spettatori, dando vita a una serata partecipata in cui il progetto ha trovato il suo primo vero incontro con il pubblico. Tra i presenti anche rappresentanti delle istituzioni cittadine, a testimonianza dell’attenzione verso un’iniziativa che unisce formazione, creatività e impegno sociale.

Il cortometraggio racconta la storia di Luca, un ragazzo di sedici anni con una mente particolarmente brillante che, proprio per la sua diversità, si ritrova ai margini del gruppo classe. Una narrazione che affronta il tema della plusdotazione cognitiva e del diritto di ogni studente a essere riconosciuto e valorizzato, sviluppata all’interno del progetto “Valorizziamo i talenti”, promosso dall’ITT “Panetti-Pitagora” nell’ambito del programma ministeriale CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva è stato il coinvolgimento diretto degli studenti anche nella serata di debutto: attraverso un banco radio allestito in strada hanno raccontato in diretta la proiezione, intervistando ospiti e pubblico e curando la comunicazione dell’evento.

Ora “Solo” si prepara a un nuovo percorso: il cortometraggio sarà infatti candidato a festival nazionali e internazionali, con l’obiettivo di amplificare il messaggio del progetto e portarlo a un pubblico sempre più ampio.

Il festival Periferie Animate proseguirà fino al 21 giugno con proiezioni, laboratori e incontri nei quartieri della città.