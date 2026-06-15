Dreher riaccende l’estate del sud con 'Portaci da bere': al via il concorso estivo nei punti vendita



MASSAFRA (TA) – Tra sole, musica e momenti da condividere, torna l’estate targata Dreher che riporta tutta la freschezza e il carattere ironico del brand nei punti vendita della grande distribuzione del Sud Italia. – Tra sole, musica e momenti da condividere, torna l’estate targata Dreher che riporta tutta la freschezza e il carattere ironico del brand nei punti vendita della grande distribuzione del Sud Italia.





Dal 15 giugno al 30 settembre 2026, torna il concorso “Rinfrescati con Dreher”, che quest’anno coinvolgerà non solo Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata, ma anche Abruzzo e Molise, allargando ancora di più la festa firmata Dreher. Partecipare è semplicissimo: acquistando almeno 5 euro di referenze Dreher nei punti vendita aderenti e registrando lo scontrino su dreher.it , si potrà tentare la fortuna e provare a vincere una delle 500 sdraiette brandizzate Dreher, perfette per godersi il mare, il sole e naturalmente una bella birra fresca.





Ma le novità non finiscono qui: dopo aver portato il suo spirito goliardico sul palco di Uno Maggio Libero e Pensante a Taranto, Dreher si prepara ad animare il Fiorino Future Festival dal 30 luglio al 2 agosto al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico, dove porterà in vita il celebre claim “Portaci da bere”.





Leggera, spontanea e solare: per Dreher l’estate va vissuta senza troppi pensieri, con una birra in mano e la voglia di stare insieme. Prodotta nel Birrificio di Massafra (TA), Dreher continua così a portare in giro tutta la sua energia positiva. E allora, non resta che partecipare al concorso, prendere parte agli eventi e dire ancora una volta: “Portaci da bere!”



