Calciomercato Lecce, interesse per il difensore greco Karkatsalis dell’Olympiakos

Il Lecce guarda al mercato internazionale per rinforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato di Serie A. Tra i profili seguiti dal club salentino c’è il difensore greco Vasilios Karkatsalis, di proprietà dell’Olympiakos Atene.

Il giovane calciatore ha disputato 21 presenze nella Serie A greca nell’ultima stagione, conclusa nello scorso mese di maggio, confermandosi tra i giocatori monitorati dalla società giallorossa.

Karkatsalis ha svolto gran parte del proprio percorso nell’Olympiakos, passando anche dalle formazioni giovanili Under 19 e Under 17 del club. A livello internazionale ha inoltre vestito la maglia delle selezioni giovanili della Grecia, collezionando tre presenze da titolare con l’Under 19 e due gare con l’Under 17.

Il contratto del difensore con l’Olympiakos è valido fino al 30 giugno 2027. Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera dovrebbe avviare i primi contatti con la dirigenza del club greco per valutare la formula dell’operazione.

L’ipotesi sul tavolo è quella di un prestito, ma non è esclusa una trattativa per un acquisto a titolo definitivo.

Il Lecce, reduce da stagioni caratterizzate dalla lotta per la permanenza nella massima serie, punta a costruire una squadra competitiva per affrontare il prossimo campionato con l’obiettivo prioritario della salvezza in Serie A.