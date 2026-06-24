Wimbledon, qualificazioni: eliminato Cecchinato, avanti Lajovic e Carballes Baena

Si ferma al primo turno delle qualificazioni di Wimbledon il cammino di Marco Cecchinato, sconfitto dal cileno Marcelo Barrios Vera con il punteggio di 7-6, 6-3.

Esce di scena anche l’altro italiano impegnato nelle qualificazioni, Francesco Maestrelli, battuto dal britannico Max Basing al termine di una sfida combattuta chiusa sul 4-6, 7-6, 6-4.

Tra gli altri risultati del primo turno spiccano la vittoria dello svizzero Remy Bertola, che ha superato il canadese Liam Draxl in rimonta per 2-6, 7-6, 6-1, e il successo del brasiliano Gustavo Heide sul taiwanese Chun Hsin Tseng per 7-6, 6-4.

Avanti anche l’austriaco Jurij Rodionov, vincitore sul britannico Oliver Crawford con un doppio 6-4, e il croato Ivan Dodig, che ha battuto il portoghese Federico Ferreira Silva in una maratona terminata 3-6, 7-6, 7-6.

Il lussemburghese Chris Rodesch ha avuto la meglio sul francese Florent Bax per 6-7, 6-1, 6-4, mentre il colombiano Nicolas Mejia ha superato il portoghese Henrique Rocha con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2.

Successo senza particolari difficoltà per il serbo Dusan Lajovic, che ha battuto l’austriaco Lukas Neumayer per 6-4, 6-4.

Tra i padroni di casa passa il turno il britannico Henry Searle, vittorioso sul cinese Zhizhen Zhang con un doppio 6-3, 6-4.

Avanzano inoltre il lituano Vilius Gaubas, che ha rimontato lo statunitense Michael Mmoh imponendosi 4-6, 6-3, 6-2, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha eliminato il britannico Mark Ceban per 6-2, 6-4.

Le qualificazioni proseguiranno nei prossimi giorni sui campi in erba dell’All England Club, con in palio l’accesso al tabellone principale del torneo londinese.