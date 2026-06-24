Wimbledon, qualificazioni: eliminato Cecchinato, avanti Lajovic e Carballes Baena
Il primo turno sulla erba londinese registra il ko dell’italiano contro il cileno Barrios Vera
Si ferma al primo turno delle qualificazioni di Wimbledon il cammino di Marco Cecchinato, sconfitto dal cileno Marcelo Barrios Vera con il punteggio di 7-6, 6-3.
Esce di scena anche l’altro italiano impegnato nelle qualificazioni, Francesco Maestrelli, battuto dal britannico Max Basing al termine di una sfida combattuta chiusa sul 4-6, 7-6, 6-4.
Tra gli altri risultati del primo turno spiccano la vittoria dello svizzero Remy Bertola, che ha superato il canadese Liam Draxl in rimonta per 2-6, 7-6, 6-1, e il successo del brasiliano Gustavo Heide sul taiwanese Chun Hsin Tseng per 7-6, 6-4.
Avanti anche l’austriaco Jurij Rodionov, vincitore sul britannico Oliver Crawford con un doppio 6-4, e il croato Ivan Dodig, che ha battuto il portoghese Federico Ferreira Silva in una maratona terminata 3-6, 7-6, 7-6.
Il lussemburghese Chris Rodesch ha avuto la meglio sul francese Florent Bax per 6-7, 6-1, 6-4, mentre il colombiano Nicolas Mejia ha superato il portoghese Henrique Rocha con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2.
Successo senza particolari difficoltà per il serbo Dusan Lajovic, che ha battuto l’austriaco Lukas Neumayer per 6-4, 6-4.
Tra i padroni di casa passa il turno il britannico Henry Searle, vittorioso sul cinese Zhizhen Zhang con un doppio 6-3, 6-4.
Avanzano inoltre il lituano Vilius Gaubas, che ha rimontato lo statunitense Michael Mmoh imponendosi 4-6, 6-3, 6-2, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha eliminato il britannico Mark Ceban per 6-2, 6-4.
Le qualificazioni proseguiranno nei prossimi giorni sui campi in erba dell’All England Club, con in palio l’accesso al tabellone principale del torneo londinese.