Mondiale, Germania eliminata ai rigori dal Paraguay: Brasile agli ottavi con una rimonta sul Giappone
PIERO CHIMENTI - Clamoroso colpo di scena ai sedicesimi di finale del Mondiale. La Germania saluta la competizione dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Paraguay, che conquista uno storico passaggio agli ottavi al termine di una sfida combattuta e conclusa sull'1-1 dopo tempi regolamentari e supplementari.
La nazionale sudamericana sblocca il risultato al 42' grazie a Enciso, che sfrutta al meglio un cross di Galarza e supera Neuer con un preciso colpo di testa. La risposta tedesca arriva nella ripresa: al 54' Havertz firma il pareggio, ancora di testa, su assist di Wirtz.
Nonostante il forcing della Germania, il risultato non cambia né nei tempi regolamentari né nei supplementari. La qualificazione si decide così ai calci di rigore, dove risulta decisivo l'errore di Tah. Il penalty trasformato da Canale regala al Paraguay una storica qualificazione e condanna i tedeschi a un'eliminazione inattesa.
Sorride invece il Brasile, che supera in rimonta il Giappone per 2-1 e stacca il pass per gli ottavi di finale. I nipponici passano in vantaggio al 29' con Sano, autore di un potente destro che non lascia scampo ad Alisson.
Nella ripresa la Seleção cambia marcia e trova il pareggio con Casemiro, che insacca di testa su cross di Magalhães. Quando la sfida sembra destinata ai tempi supplementari, al 95' arriva la rete decisiva di Martinelli: l'attaccante brasiliano lascia partire un destro preciso sul secondo palo che vale il definitivo 2-1 e la qualificazione.
Agli ottavi il Brasile proseguirà così il proprio cammino, mentre il Paraguay si gode una delle imprese più importanti della sua storia mondiale, eliminando una delle nazionali favorite del torneo.