Calici a Vico, sabato 27 giugno degustazioni, vini e tradizioni del Gargano





Momento centrale della manifestazione sarà lo show cooking dello Chef Giuseppe Scarlato, che guiderà il pubblico in un viaggio tra creatività, tecnica e valorizzazione delle materie prime del territorio, offrendo una dimostrazione dal vivo dedicata ai sapori della cucina garganica. "Calici a Vico" nasce con l'obiettivo di promuovere il patrimonio enogastronomico locale e creare occasioni di incontro tra produttori, operatori del settore, cittadini e turisti, contribuendo alla valorizzazione del centro storico e delle tradizioni che rendono unica la comunità vichese.





L'evento rappresenta inoltre un'importante occasione di promozione turistica, capace di coniugare l'attrattività del borgo con le eccellenze agroalimentari del territorio. Vico del Gargano, annoverato tra i Borghi più Belli d'Italia, custodisce infatti una ricca tradizione gastronomica che affonda le proprie radici nella cultura contadina e marinara. La serata sarà accompagnata da momenti di convivialità e intrattenimento musicale. L'appuntamento è per sabato 27 giugno nel centro storico di Vico del Gargano per una serata che lega gusto, tradizione ed eccellenze del territorio.

L'iniziativa si inserisce nel programma dell'Estate Vichese 2026 e negli appuntamenti dedicati ai festeggiamenti della Madonna del Rifugio, contribuendo ad animare uno dei borghi più suggestivi del Gargano con un percorso di degustazione che unirà buon vino, cibo, tradizione, cultura e identità territoriale. Tra vicoli, piazzette e scorci caratteristici del centro storico, residenti e visitatori potranno vivere un'esperienza autentica alla scoperta dei vini del territorio, accompagnati dai sapori più rappresentativi della tradizione gastronomica vichese. Protagonisti della serata, in un selezionatissimo abbinamento col vino, saranno prodotti simbolo della cultura culinaria locale come la pettola, la celebre paposcia, il sospiro – conosciuto come il "dolce della sposa" – e una selezione di marmellate e specialità tipiche che raccontano la storia e le tradizioni del Gargano.