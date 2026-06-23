Live EVO Festival 2026: Paolo Sassanelli protagonista a Crispiano con “Sono nato con la bocca aperta”

CRISPIANO – Prosegue il cartellone del Live EVO Festival 2026 con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. Sabato 27 giugno, alle ore 21.30, la suggestiva cornice della Masseria Quis Ut Deus, a Crispiano, ospiterà lo spettacolo “Sono nato con la bocca aperta”, interpretato dall’attore e regista pugliese Paolo Sassanelli.

Lo spettacolo propone un viaggio tra memoria, tradizione e cultura gastronomica pugliese, intrecciando racconti, poesie, musica e ricordi familiari. Attraverso un racconto intimo e coinvolgente, Sassanelli accompagnerà il pubblico alla scoperta di profumi, sapori e storie che appartengono all’identità più autentica della Puglia.

Sul palco, l’artista sarà affiancato dal pianista Umberto Sangiovanni e dal chitarrista e direttore artistico del festival Martino De Cesare, in una performance che unirà teatro e musica dal vivo in un’unica esperienza emozionale.

A rendere ancora più speciale la serata sarà uno show cooking dedicato ai tubetti con le cozze, curato da “Cucina e Bottega”, con degustazione finale offerta al pubblico, rafforzando il legame tra spettacolo, territorio e tradizione gastronomica.

Il Live EVO Festival, organizzato dall’Associazione Sofy Music, celebra quest’anno l’ottava edizione e conferma la sua missione di valorizzare la cultura, la musica d’autore e il teatro nei luoghi più caratteristici della Puglia. Dopo l’apertura con Alberto Fortis, il festival proseguirà il 28 giugno con Nino Buonocore e si concluderà il 27 agosto con Mario Rosini accompagnato dall’Orchestra Terra del Sole.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Puglia e di Pugliapromozione, con il patrocinio del Comune di Crispiano.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Posto Riservato.