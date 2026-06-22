Bandiere blu, Borraccino: 'Ottima notizia quella delle sei Bandiere Blu assegnate alla provincia di Taranto'

"Questa mattina, a Leporano, ho partecipato alla conferenza stampa, organizzata dall’amministrazione del sindaco Damiano, relativa alla consegna della 4ª Bandiera Blu. Alla presenza del Sindaco, Dott. Vincenzo Damiano, e all'assessore al Turismo, Iolanda Lotta, abbiamo incontrato imprenditori e associazioni datoriali oltreché imprenditori turistici locali. Nel corso della presentazione ufficiale abbiamo evidenziato il valore di un riconoscimento che contribuisce a implementare la capacità di attrazione turistica dei nostri Comuni. Infatti, Leporano assieme a Pulsano, Maruggio, Manduria, Ginosa e Castellaneta, anche quest'anno si aggiudicano questo prestigioso riconoscimento, attestando la qualità ambientale e dei servizi offerti. Durante il mio intervento, portando i saluti della Regione insieme alla collega Angolano, ho sottolineato la rilevanza di queste misure che possiamo conseguire perché, negli anni scorsi, la Regione ha lavorato sulle infrastrutture, come ad esempio: la dotazione dei depuratori in tutti i Comuni. Una carenza risentita sino a qualche lustro fa e che oggi è divenuta una certezza grazie alla capacità dei governi regionali del Centrosinistra che hanno contribuito a portare a compimento le opere di depurazione in tutti i Comuni. D'altronde, senza acque cristalline non ci potrebbero essere Bandiere Blu. Ho richiamato inoltre l'importanza dei progetti dedicati all'inclusività, come: il progetto C.O.S.T.A. (Comunità Ospitali di Turismo Accessibile). Un'iniziativa concretizzatasi positivamente e che ha incrementato la capacità di ospitare le persone disabili che, oggi, possono fruire pienamente del mare e dei servizi dei nostri lidi. Un plauso alla sensibilità e alla capacità degli amministratori locali, nella fattispecie al Sindaco Damiano, all'assessore Lotta e a tutta la giunta di Leporano, così come quelli degli altri Comuni della provincia di Taranto. Senza dimenticare la grande competenza della Regione Puglia che ha realizzato infrastrutture che oggi rendono le nostre acque le più pulite, accessibili e sicure di tutta Italia. Un ringraziamento a tutti gli operatori commerciali e all'associazionismo, a partire dalle varie Pro Loco che insieme agli Enti pubblici riescono a portare avanti un grado di ospitalità turistica e ricettiva davvero all'avanguardia, le quali contribuiscono a dare uno slancio concreto all'industria turistica pugliese. La Regione Puglia continuerà a lavorare e a sostenere questo percorso, valorizzando un patrimonio che rappresenta la base su cui costruire il futuro turistico della nostra regione".