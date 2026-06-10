Capurso: il sindaco Michele Laricchia presenta la nuova Giunta

BARI - Il sindaco Michele Laricchia, riconfermato alla guida della città con il 77% dei consensi ha presentato ai cittadini in piazza Umberto I la squadra di governo che lo affiancherà nel secondo mandato amministrativo. Un risultato elettorale netto, quello di Laricchia, che premia cinque anni di lavoro e rilancia l'azione amministrativa nel segno della continuità e della programmazione. Un risultato che per il sindaco passa anche dal lavoro quotidiano degli uffici comunali, a riconoscimento del risultato collettivo della sua conferma come primo cittadino.«La nuova Giunta nasce da un lavoro attento di ascolto, confronto e valorizzazione delle competenze personali di ognuno. Ho scelto persone che, per esperienza, sensibilità e consenso ricevuto, possono interpretare al meglio le sfide che attendono Capurso nei prossimi anni - spiega il sindaco Michele Laricchia -. Abbiamo costruito una squadra coesa, con deleghe pensate per favorire collaborazione e visione condivisa. Non ci saranno assessorati chiusi in compartimenti stagni: il lavoro sarà collegiale e coinvolgerà pienamente anche il Consiglio comunale, che avrà un ruolo centrale nell'azione amministrativa. Ai cittadini che ci hanno accordato una fiducia così ampia vogliamo rispondere con impegno, serietà e risultati concreti. Da oggi si riparte, con entusiasmo e con la consapevolezza della grande responsabilità che ci è stata affidata».La nuova Giunta Lariccha è stata costruita su un modello che integra le principali politiche cittadine: sviluppo urbano, sostenibilità, sicurezza, welfare, cultura e qualità della vita. Claudia Nitti assume il ruolo di Vicesindaco e l'assessorato alla Trasformazione urbana e Assetto del territorio, con competenze su pianificazione urbanistica, opere pubbliche, rigenerazione urbana e politiche ambientali. Vito Antonello Ricci guiderà la Programmazione economica, il Personale e la Sostenibilità dell'Ente, occupandosi di bilancio, tributi, contenzioso, gestione dei rifiuti, politiche energetiche e organizzazione del personale. Fabrizio Lorusso Flammini sarà assessore alla Sicurezza, Legalità, Regolazione del territorio e Attività produttive, con delega a polizia locale, controlli sul territorio, attività commerciali e servizi cimiteriali. Mariella Romano avrà la responsabilità della Vitalità urbana e Qualità della vita: spazi pubblici, socialità di quartiere, rapporti con l'associazionismo e benessere animale. E infine, Jhonny Calabrese guiderà il Welfare e la Coesione sociale, con competenze su servizi sociali, fragilità, disabilità, sostegno a famiglie e anziani.Accanto agli assessori, il sindaco affiderà deleghe specifiche ad alcuni consiglieri comunali:· Raffaella Rubino – Politiche giovanili e nuove generazioni· Rosanna Di Gemma – Solidarietà, recupero dello spreco alimentare e progetto Open Village· Alessandra Campanelli – Cultura e identità collettiva· Elena De Natale – Comunicazione, turismo e promozione glocale del territorio· Nicola Fumai – Sport e attività motoria· Roberto Ressa – Quartieri San Pietro e SupergaOltre al sindaco, il nuovo Consiglio comunale sarà composto da: Giovanni Locorotondo, Raffaella Rubino, Fabrizio Mastrolonardo, Alessandra Campanelli, Roberto Ressa, Vito Giardino, Antonella Fiore, Rosanna Di Gemma, Giuseppe Squillace, Alessia Milillo, Nicola Fumai, Giuseppe Lonero Elena De Natale. All’opposizione Beatrice Zippo, Nicola Buono e Giusi Pepe.