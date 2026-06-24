Casamassima, doppio intervento dei Vigili del Fuoco: incendi di sterpaglie e condizionatore in fiamme

Serata intensa per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari, impegnati ieri in un doppio intervento nel territorio di Casamassima, dove le alte temperature stanno già favorendo un aumento degli incendi di vegetazione e delle richieste di soccorso.

Il primo allarme è scattato intorno alle 18 in via Marconi, dove un incendio di erba secca e sterpaglie si è sviluppato nelle vicinanze del muro di cinta della linea ferroviaria delle Ferrovie del Sud Est. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’incendio ha interessato circa 200 metri del muro perimetrale, causando alcuni cedimenti strutturali. Nel corso delle operazioni sono stati coinvolti anche alcuni cavi elettrici a servizio della linea ferroviaria. Per ragioni di sicurezza è stata quindi temporaneamente sospesa la circolazione dei treni, fino al ripristino delle condizioni necessarie alla ripresa del servizio.

Mentre erano ancora in corso le attività di spegnimento, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per un secondo rogo nelle immediate vicinanze. In un appartamento aveva infatti preso fuoco il motore esterno di un impianto di condizionamento installato sul balcone.

La presenza delle squadre già operative in zona ha permesso un intervento rapido ed efficace, evitando che le fiamme potessero propagarsi ai pannelli solari collocati poco distante e limitando così i danni all’abitazione.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 20. Non si registrano feriti né persone coinvolte.

L’episodio conferma l’intensa attività del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari con l’arrivo delle prime ondate di caldo, periodo nel quale l’aumento delle temperature contribuisce alla crescita degli incendi di vegetazione e delle emergenze sul territorio.