Case vuote durante le vacanze, la Puglia seconda in Italia per rientri anticipati: oltre metà dei cittadini è tornata a casa per problemi reali

BARI - Le ferie per molti pugliesi non significano soltanto relax, ma anche preoccupazioni legate alla sicurezza della propria abitazione. Secondo l’ultimo, realizzato consu oltre 1.100 italiani, la Puglia è la

Il dato regionale è significativo: il 53,3% dei pugliesi che lascia la propria casa vuota è dovuto rientrare prima del previsto almeno una volta perché si era verificato un evento negativo nell’abitazione. Sul podio nazionale si trova la Campania, prima con il 54,5%, mentre al terzo posto c’è il Piemonte con il 46,1%. La regione con meno episodi di questo tipo risulta invece la Toscana, con il 25%.

L’indagine evidenzia come lasciare l’abitazione incustodita per alcuni giorni sia un’abitudine molto diffusa: il 62,7% degli italiani lo fa almeno una volta all’anno, tra vacanze, escursioni e soggiorni nelle seconde case. Una quota significativa, pari al 18,9%, si allontana addirittura quattro o più volte durante l’anno.

Ma la partenza porta spesso con sé dubbi e timori. Tra coloro che lasciano la casa vuota, il 43,1% degli italiani è dovuto rientrare anticipatamente almeno una volta dopo aver avuto la certezza che fosse accaduto qualcosa, mentre il 42,3% ha interrotto una vacanza per il timore che si fosse verificato un problema domestico.

Tra le principali preoccupazioni figurano furti, perdite d’acqua, guasti agli impianti e altri imprevisti che possono verificarsi quando l’abitazione resta senza nessuno al suo interno.

Per sentirsi più tranquilli durante l’assenza, gli italiani fanno spesso affidamento sulle persone di fiducia. Il 75,5% degli intervistati chiede infatti a qualcuno di controllare la casa mentre è lontano. Il supporto riguarda soprattutto la verifica di eventuali furti o problemi domestici, ma anche la cura di piante e spazi esterni, l’assistenza agli animali, il controllo di utenze ed elettrodomestici e il ritiro della posta.

La rete di sicurezza resta prevalentemente familiare: a occuparsi della casa sono soprattutto parenti, amici e colleghi. Tuttavia cresce anche il ricorso a figure esterne come vicini di casa, personale incaricato e portinai condominiali.

Affidare le chiavi della propria abitazione, però, continua a essere un passaggio delicato. Quasi 8 italiani su 10 dichiarano di avere qualche resistenza nel lasciare l’accesso alla propria casa, mentre il 24,3% preferirebbe non consegnarle a nessuno. La diffidenza è maggiore tra i proprietari degli immobili rispetto a chi vive in affitto.

A incidere sulla serenità degli italiani è sempre più anche la tecnologia. La ricerca mostra infatti una differenza netta tra chi dispone di un sistema di sicurezza e chi non ne possiede uno: tra coloro che non hanno alcun dispositivo di protezione solo il 48% dichiara di sentirsi tranquillo quando lascia la casa vuota, mentre la percentuale sale al 75% tra chi dispone di un sistema collegato a una centrale operativa.

Il 64,9% degli intervistati considera utile poter contare su un sistema di protezione completo, soprattutto per il monitoraggio continuo 24 ore su 24 e per la possibilità di ricevere notifiche immediate sullo stato della propria abitazione.

«Il disagio di dover interrompere una vacanza a causa di un problema domestico, reale o anche solo temuto, è un’esperienza concreta per molti italiani – ha dichiarato Fabio Ansaloni, Managing Director di Sector Alarm Italy –. La sicurezza domestica serve anche a restituire alle persone tempo e serenità, permettendo loro di vivere le vacanze senza il peso della preoccupazione».

Per la Puglia, dunque, il periodo estivo conferma un’esigenza sempre più sentita: proteggere le abitazioni durante le assenze e poter partire lasciandosi alle spalle il timore di brutte sorprese al rientro.