Castellana Grotte, uomo ferito da un colpo di pistola in pieno centro: indagano i carabinieri

CASTELLANA GROTTE - Paura nel tardo pomeriggio di ieri a, dove un uomo di 49 anni, originario dell’Albania, è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco.

L’episodio si è verificato intorno alle 19 in via dei Mille, nel cuore della città. Secondo una prima ricostruzione, il proiettile avrebbe raggiunto il 49enne alla spalla destra.

L’uomo è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo di Monopoli, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Non sono al momento note ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire quanto avvenuto.