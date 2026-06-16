Castello Svevo di Trani, nuovo allestimento tra design, mare e tecnologia

TRANI – Un nuovo allestimento per rendere il Castello Svevo di Trani più accessibile, immersivo e contemporaneo. Sarà inaugurato venerdì 19 giugno 2026 alle ore 10.30 il percorso di valorizzazione del monumento federiciano, frutto di un intervento che punta a ridefinire il rapporto tra il castello, le sue collezioni e il contesto straordinario del mare che lo circonda.

Alla presentazione interverranno Anita Guarnieri, direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia e soprintendente ad interim ABAP BAT-FG, il sindaco di Trani Marco Galiano e Amedeo Bottaro, già sindaco della città.

Il progetto propone una nuova esperienza di visita attraverso un percorso di design studiato per valorizzare gli spazi del castello e il patrimonio custodito al suo interno. Il nuovo allestimento comprende anche tre installazioni multimediali collocate in altrettante sale, pensate per accompagnare il visitatore attraverso un racconto più coinvolgente e interattivo della storia del monumento.

Un progetto tra ricerca, digitalizzazione e innovazione

L’intervento nasce dal progetto scientifico curato dall’architetto Anita Guarnieri e si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione del Castello Svevo di Trani.

Alla base del nuovo percorso c’è una campagna ministeriale di riordino, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archeologico e storico del sito, un lavoro che ha permesso di costruire nuovi strumenti di conoscenza e valorizzazione delle collezioni.

La progettazione grafica e la componente multimediale immersiva sono state affidate a Dotdotdot, studio milanese di design multidisciplinare, in collaborazione con la Soprintendenza ABAP BAT-FG.

L’obiettivo è quello di offrire una fruizione capace di coniugare tutela del patrimonio storico e linguaggi contemporanei, favorendo un rapporto più diretto tra visitatori e luogo della cultura.

Ingresso gratuito per l’inaugurazione

In occasione dell’apertura del nuovo allestimento, venerdì 19 giugno l’ingresso al Castello Svevo di Trani sarà gratuito dalle ore 10 alle ore 13.

Al termine dell’inaugurazione, il pubblico potrà scoprire il nuovo percorso accompagnato dal personale della Direzione regionale Musei nazionali Puglia, di Dotdotdot e della Soprintendenza ABAP BAT-FG, che illustreranno caratteristiche e contenuti del rinnovato allestimento.