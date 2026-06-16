Bari, furto nell’ultima notte di vacanza: coppia tedesca lancia un appello per ritrovare la fede nuziale

La prima vacanza in Italia si è trasformata in un’esperienza amara per i coniugi Brodmann, una coppia tedesca in soggiorno a Bari. Nell’ultima sera del viaggio, ignoti si sono introdotti nell’appartamento del bed and breakfast dove alloggiavano, in corso Vittorio Emanuele, nel centro del capoluogo pugliese, portando via diversi oggetti personali.

Tra i beni rubati anche la fede nuziale di Jan Brodmann, un oggetto dal forte valore affettivo per la coppia. L’anello è inciso con la scritta “Mila&Jan 24.08.02”, un dettaglio che lo rende facilmente riconoscibile.

A lanciare un appello è stata la moglie Mila, che attraverso i social ha chiesto aiuto per tentare di recuperare la fede e alcuni orecchini sottratti durante il furto.

Oltre ai gioielli, tra gli oggetti portati via ci sarebbero anche numerosi souvenir acquistati durante il soggiorno in Puglia, ricordi di una vacanza che i due coniugi speravano potesse rappresentare un’esperienza positiva.

La coppia ha annunciato una ricompensa per chi riuscirà a contribuire alla restituzione degli oggetti preziosi e si affida alla solidarietà delle persone incontrate durante la permanenza a Bari.

Un appello che nasce dal desiderio di recuperare non soltanto beni materiali, ma soprattutto un ricordo importante della loro vita insieme, dopo una conclusione del viaggio segnata dalla delusione per il furto subito.