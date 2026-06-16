San Marco Lamis, indagine su appalti pubblici: indagati il sindaco e quattro imprenditori

SAN MARCO IN LAMIS – Il sindaco di San Marco Lamis, Michele Merla, un dirigente dello stesso Comune e tre imprenditori del territorio sono indagati nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Foggia su presunte irregolarità nella gestione e nell’aggiudicazione di appalti pubblici.

Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, comprendono corruzione per l’esercizio della funzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e falso documentale.

Dalle prime ore di oggi i militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo un decreto di perquisizione locale e domiciliare, con contestuale sequestro, emesso dall’autorità giudiziaria.

L’attività investigativa riguarda presunte anomalie relative all’affidamento di diversi contratti pubblici nel territorio provinciale. Tra le procedure finite sotto la lente degli inquirenti figurano anche quelle riguardanti i servizi di disinfestazione e la gestione del verde pubblico.

Parallelamente, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e della Compagnia di San Severo stanno acquisendo documentazione relativa a numerose gare d’appalto presso il Comune di San Marco Lamis e la Provincia di Foggia, individuati come stazioni appaltanti dei contratti oggetto degli accertamenti.

L’inchiesta è nella fase delle indagini preliminari e gli accertamenti proseguiranno per ricostruire eventuali responsabilità e il complesso delle procedure amministrative esaminate dagli investigatori.