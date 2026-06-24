Centro NeMO al Policlinico di Bari, La Ghezza (M5S) chiede un’audizione: “Servono tempi certi per dare risposte ai pazienti”

BARI - La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Puglia, Maria La Ghezza, ha depositato una richiesta di audizione in III Commissione Sanità per fare il punto sullo stato di attuazione del progetto relativo all’apertura del centro Centri Clinici NeMO presso il Policlinico di Bari.

L’iniziativa punta a conoscere il cronoprogramma per l’attivazione della struttura, prevista dal provvedimento con cui la Giunta regionale, il 5 ottobre 2023, aveva deliberato l’istituzione del centro specializzato nel capoluogo pugliese.

I Centri NeMO rappresentano un modello assistenziale dedicato alle persone con malattie neuromuscolari, offrendo percorsi integrati di diagnosi, cura e presa in carico attraverso équipe multidisciplinari rivolte sia ai pazienti adulti sia ai bambini. In Puglia sono migliaia le persone affette da patologie complesse che necessitano di un’assistenza altamente specializzata.

“L’istituzione del centro NeMO sul territorio pugliese è importante per migliaia di pazienti costretti oggi a spostarsi fuori regione, con ricadute umane, economiche e organizzative, soprattutto per i minori affetti da patologie neuromuscolari gravi e progressive”, ha dichiarato La Ghezza.

La consigliera ha chiesto l’audizione dell’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia, del direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e del direttore generale del Policlinico di Bari Antonio Sanguedolce.

“Ritengo importante approfondire la questione in commissione – ha aggiunto La Ghezza – per avere il cronoprogramma relativo all’attivazione del centro NeMO presso il Policlinico e poter dare risposte concrete a tante famiglie, garantendo la migliore assistenza possibile ai pazienti con patologie neuromuscolari”.

L’obiettivo dell’audizione sarà quindi verificare lo stato dell’iter amministrativo e organizzativo e chiarire quali siano i prossimi passaggi necessari per rendere operativo il nuovo presidio sanitario.