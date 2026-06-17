Centro Servizi per la Povertà: già operative le Stazioni di Posta a San Vito dei Normanni, Pezze di Greco e Ostuni



Sono già operative nei comuni di San Vito dei Normanni, Pezze di Greco e Ostuni le Stazioni di Posta attivate nell'ambito del progetto "Centro Servizi per il Contrasto alle Povertà", un intervento nato per offrire supporto concreto alle persone che vivono condizioni di fragilità sociale, economica e relazionale. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale I.S.O.L.A., impegnata quotidianamente nell'accoglienza, nell'ascolto e nell'accompagnamento di cittadini e famiglie che necessitano di sostegno e orientamento. Sono già operative nei comuni di San Vito dei Normanni, Pezze di Greco e Ostuni le Stazioni di Posta attivate nell'ambito del progetto "Centro Servizi per il Contrasto alle Povertà", un intervento nato per offrire supporto concreto alle persone che vivono condizioni di fragilità sociale, economica e relazionale. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale I.S.O.L.A., impegnata quotidianamente nell'accoglienza, nell'ascolto e nell'accompagnamento di cittadini e famiglie che necessitano di sostegno e orientamento.





Le Stazioni di Posta rappresentano un presidio territoriale di prossimità pensato per facilitare l'accesso ai servizi e costruire percorsi di inclusione personalizzati. L'obiettivo è contrastare i fenomeni di povertà, marginalità ed esclusione sociale attraverso interventi integrati che mettano al centro la persona, valorizzandone le risorse e accompagnandola verso il recupero dell'autonomia.





Gli operatori della Cooperativa I.S.O.L.A., attraverso un'équipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali e consulenti specializzati, hanno già avviato numerose prese in carico e percorsi di sostegno presso le sedi attive di via Annibale de Leo 24 a San Vito dei Normanni, di via Bertani 27 a Pezze di Greco e di via Cesare Battisti 25 a Ostuni. In queste strutture vengono accolte persone che necessitano di orientamento ai servizi sociali, sanitari e lavorativi, supporto nelle pratiche amministrative, consulenza legale, sostegno psicologico e mediazione interculturale.





Particolare attenzione viene riservata ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa. In questa direzione sono già stati attivati corsi di formazione dedicati all'aiuto in cucina e alla manutenzione del verde, strumenti concreti per favorire l'acquisizione di competenze e l'inserimento nel mercato del lavoro. L'obiettivo non è soltanto rispondere ai bisogni immediati delle persone, ma creare opportunità di crescita personale e professionale che possano tradursi in una reale autonomia.





Fondamentale è anche il lavoro di rete sviluppato con i Comuni, l'ASL, i Centri per l'Impiego e le realtà del Terzo Settore, una collaborazione che consente di garantire interventi coordinati e una presa in carico completa delle situazioni più complesse. Le Stazioni di Posta operano dal lunedì al venerdì e rappresentano oggi uno strumento concreto di vicinanza alle persone più vulnerabili, capace di intercettare il disagio, ridurre le barriere di accesso ai servizi e costruire percorsi di inclusione fondati sulla dignità e sulla valorizzazione delle capacità individuali.



