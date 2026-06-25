Contributi alle Pro Loco, la Regione Puglia finanzia 11 progetti nella provincia di Taranto

BARI - Sono undici i progetti delleammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso regionale dedicato al sostegno delle iniziative di promozione territoriale e valorizzazione delle identità locali.

La Regione Puglia ha confermato il proprio impegno a favore di un modello di sviluppo basato sulla partecipazione delle comunità, sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sulla promozione di un turismo diffuso e sostenibile.

L’avviso finanzia interventi da realizzare tra il 1° luglio 2026 e il 31 gennaio 2027, con l’obiettivo di sostenere attività legate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico, oltre a iniziative di promozione dei prodotti tipici e servizi di accoglienza, assistenza e informazione turistica.

A fronte di 162 proposte progettuali presentate, sono stati ammessi a finanziamento 106 progetti, grazie a una dotazione complessiva di 500 mila euro. Ogni proposta ha potuto beneficiare di un contributo massimo di 5 mila euro, con possibilità di anticipazione fino all’80% delle somme assegnate.

Per la provincia di Taranto il risultato è particolarmente significativo: sono infatti 11 le Pro Loco finanziate.

Nel dettaglio, i contributi assegnati sono:

Pro Loco di Fragagnano APS: 5.000 euro

Pro Loco di San Giorgio Jonico APS: 4.000 euro

Pro Loco Marciana APS San Marzano: 5.000 euro

Associazione Turistica Pro Loco Massafra: 5.000 euro

Pro Loco Manduria: 5.000 euro

Pro Loco Montemesola APS: 5.000 euro

Pro Loco Martina Franca APS: 5.000 euro

Pro Loco Laterza APS: 4.960 euro

Associazione Turistica Pro Loco Crispiano APS: 4.320 euro

Pro Loco Pulsano: 5.000 euro

Associazione Pro Loco Palagiano APS: 1.977,43 euro



