Ad Libitum XII, a Polignano a Mare teatro e musica nel segno delle “Metamorfosi”

POLIGNANO A MARE - Prosegue ala dodicesima edizione di, la rassegna diretta dae organizzata da, che fino al 13 settembre propone un intreccio di musica, teatro e letteratura attorno al tema delle, filo conduttore del triennio 2025-2027.

Dopo l’apertura del festival, il cartellone entra nel vivo con due appuntamenti ospitati nel suggestivo Chiostro di Sant’Antonio, spazio restituito alla fruizione culturale grazie alla collaborazione con ASL Bari.

Il primo evento è in programma domenica 28 giugno alle ore 21 con “Posilecheata - facezie e novelle del Rinascimento napoletano”, una produzione dedicata alla riscoperta dell’opera di Pompeo Sarnelli (1649-1724), vescovo ed erudito nato proprio a Polignano a Mare, autore di una preziosa raccolta di fiabe in lingua napoletana.

Attraverso una selezione di racconti, lo spettacolo accompagnerà il pubblico alla scoperta di un patrimonio narrativo poco conosciuto ma di grande valore storico e culturale, caratterizzato da ironia, vivacità linguistica e ricchezza simbolica. Le letture saranno accompagnate dalle musiche di Valerio Fusillo al mandolino e Nicola Nesta alla chitarra e oud, in un dialogo tra parola e suono capace di restituire la forza evocativa delle novelle di Sarnelli.

L’appuntamento rappresenta inoltre il primo passo di un progetto più ampio che porterà, nella prossima stagione, al completamento della lettura integrale dell’opera.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 5 luglio alle ore 21, sempre nel Chiostro di Sant’Antonio, con il concerto del duo formato dai fratelli Ulisse Mazzon al violino e Maria Mafalda Mazzon al violoncello, giovani interpreti già apprezzati per maturità artistica e qualità esecutiva.

Il programma proporrà un viaggio nella grande musica da camera attraverso alcune pagine fondamentali del repertorio per violino e violoncello: dalle variazioni virtuosistiche di Johan Halvorsen, alle composizioni di Bernhard Romberg, fino alla forza innovativa delle opere di Zoltán Kodály.

Un concerto che valorizza il talento delle nuove generazioni e conferma l’attenzione di Ad Libitum verso le giovani eccellenze musicali.

Due appuntamenti diversi per linguaggio e periodo storico, ma accomunati dalla capacità di mettere in dialogo memoria e contemporaneità, tradizione e innovazione, elementi che da sempre caratterizzano la rassegna polignanese.

Ad Libitum XII è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Polignano a Mare e con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari.

Informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.