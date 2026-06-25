Farmalabor premiata agli Apulian Sustainable Innovation Award: la stampa 3D farmaceutica guarda al futuro sostenibile

Farmalabor si conferma tra le realtà pugliesi più innovative nel settore farmaceutico. L’azienda di Canosa di Puglia è stata premiata alla quinta edizione dell’Apulian Sustainable Innovation Award nella categoria “Eco-Innovation & Circular Economy Excellence” grazie al progetto “TAILOR3D – TAILORed pharmaceutical therapies via 3D printing technologies”.

Il riconoscimento valorizza le imprese capaci di sviluppare tecnologie e processi orientati alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale. Il premio è promosso da Confindustria Puglia con il patrocinio di CISAMBIENTE e il contributo scientifico e tecnico di diversi enti, tra cui Legambiente Puglia, Università degli Studi di Bari, CNR, ARPA Puglia, Federchimica e Puglia Sviluppo.

Al centro del progetto premiato c’è la tecnologia “3DForMe”, un sistema innovativo basato sulla stampa 3D farmaceutica attraverso l’estrusione diretta di polveri (Direct Powder Extrusion). Un approccio che permette di superare uno dei passaggi tradizionali della produzione additiva, eliminando la necessità di realizzare preventivamente filamenti attraverso processi di estrusione a caldo.

La tecnologia consente di lavorare direttamente le miscele di polveri, che vengono trasformate in forme farmaceutiche solide personalizzate attraverso un processo preciso e controllato. Un modello che apre nuove prospettive nel campo della medicina personalizzata, permettendo di realizzare terapie più vicine alle esigenze del singolo paziente.

Tra i principali vantaggi del sistema figurano la semplificazione della catena produttiva, la riduzione del rischio di errore umano, una maggiore sicurezza per gli operatori e un significativo miglioramento sotto il profilo ambientale. La tecnologia permette infatti di ridurre i consumi energetici, eliminare completamente l’utilizzo di solventi chimici e limitare scarti ed emissioni legate ai processi produttivi.

«Questo premio rappresenta un traguardo straordinario per Farmalabor e una validazione scientifica e industriale del nostro impegno nella transizione verso una farmaceutica più sostenibile e vicina ai bisogni del paziente», ha dichiarato il presidente e CEO Sergio Fontana. «Con TAILOR3D e la tecnologia 3DForMe dimostriamo che innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente possono e devono camminare di pari passo».

Fontana ha inoltre ringraziato il team di sviluppo, con un riconoscimento particolare alla giovane ricercatrice Chiara Lacassia per il contributo al progetto e a Elisia Colucci, responsabile dell’area operativa della Sergio Fontana Srl, spin-off di Farmalabor.

Fondata nel 2001, Farmalabor celebra quest’anno il venticinquesimo anniversario dalla nascita. L’azienda, nata dall’iniziativa di farmacisti, è oggi tra i principali fornitori italiani di materie prime per l’industria farmaceutica e nutraceutica. Con 120 dipendenti e un percorso sempre più orientato alla sostenibilità, la società ha adottato lo status di società benefit per formalizzare il proprio impegno verso innovazione scientifica, responsabilità sociale e tutela ambientale.

Con il progetto TAILOR3D, Farmalabor punta a rafforzare il proprio ruolo nel settore della medicina personalizzata, proponendo un modello produttivo in cui ricerca, tecnologia e sostenibilità diventano elementi centrali per la farmacia del futuro.