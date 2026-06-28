Copertino, perde il controllo dello scooter e muore: la vittima è un 44enne

COPERTINO - Tragico incidente stradale nella notte a Copertino, in provincia di Lecce, dove ha perso la vita Emanuele Leo, 44 anni.

L'uomo stava percorrendo via Sanzio in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L'impatto è stato particolarmente violento. Il casco del 44enne è stato ritrovato distrutto e a diversi metri di distanza dallo scooter, a testimonianza della forza della caduta.

Nonostante i soccorsi, per Emanuele Leo non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo.