Vincenzo Salemme inaugura l'Orfeo Summer Festival di Taranto il 25 luglio con “…e fuori nevica!”

TARANTO - Sarà Vincenzo Salemme ad aprire l', la rassegna estiva organizzata dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Taranto. L'appuntamento è in programmaalla, che ospiterà quattro serate dedicate a teatro, musica e spettacolo.

L'artista napoletano porterà in scena "...e fuori nevica!", uno dei suoi lavori più celebri, inserito nel progetto "Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro", con cui celebra mezzo secolo di carriera.

Scritta, diretta e interpretata da Salemme, la commedia vede in scena anche Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Al centro della storia ci sono tre fratelli costretti a convivere dopo la morte della madre per poter accedere all'eredità. Tra equivoci, momenti di comicità e riflessioni sui legami familiari, lo spettacolo affronta con ironia temi come la fragilità, la responsabilità e il bisogno di affetto.

«Ho deciso di rimettere in scena questa commedia dopo trent'anni dall'ultima volta, con un nuovo cast e una nuova regia», ha spiegato Salemme, sottolineando come il personaggio di Cico continui a rappresentare un simbolo della diversità e della fragilità umana.

Il programma del festival

Dopo l'apertura affidata a Salemme, la rassegna proseguirà con altri tre appuntamenti:

26 luglio: Carolina Benvenga con il Carolina's Family Show, dedicato alle famiglie.

27 luglio: Massimo Ranieri presenterà "Tutti i sogni ancora in volo", spettacolo che unisce musica, teatro e racconti.

28 luglio: gran finale con Oesais e il "Ciao Ciao Tour 2026", annunciato come l'ultima tournée estiva del gruppo formato da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.





I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo e sui circuiti di vendita autorizzati.



