Maiorca, Davidovich Fokina conquista il suo primo titolo ATP

FRANCESCO LOIACONO - Alejandro Davidovich Fokina ha conquistato il torneo ATP 250 di Maiorca, imponendosi nella finale sull'erba contro lo statunitense Ethan Quinn con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un'ora e 43 minuti di gioco.

Per il tennista spagnolo si tratta del primo titolo ATP della carriera, un traguardo raggiunto al termine di una settimana brillante davanti al pubblico di casa.

In semifinale, Davidovich Fokina aveva superato in rimonta l'ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-4, mentre Quinn aveva conquistato la finale battendo nettamente il portoghese Nuno Borges per 6-1, 6-2.

Nel torneo di doppio il successo è andato alla coppia francese composta da Theo Arribage e Albano Olivetti, che in finale ha sconfitto lo svedese André Göransson e lo statunitense Evan King con il punteggio di 7-6, 3-6, 11-9 al termine di un match molto equilibrato.

Nel percorso verso il titolo, Göransson e King avevano eliminato in semifinale il tedesco Constantin Frantzen e l'olandese Robin Haase per 4-6, 7-5, 10-4, mentre Arribage e Olivetti avevano superato i cechi Patrik Rikl e Adam Pavlásek con il punteggio di 7-6, 6-4.