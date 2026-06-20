Corsa in montagna, Gagliano del Capo capitale del running pugliese: domenica il Trofeo Ciolo assegna titoli regionali e ospita la sfida internazionale Under 18

GAGLIANO DEL CAPO - Sarà una domenica dedicata alla corsa in montagna quella in programma a Gagliano del Capo, nel Salento, dove l’Atletica Capo di Leuca organizza una giornata ricca di appuntamenti agonistici di grande rilievo.

La lunga mattinata di gare si svolgerà nell’ambito della 14ª edizione del Trofeo Ciolo, manifestazione ormai diventata un appuntamento di riferimento per la specialità. Ad aprire il programma sarà il Campionato regionale assoluto, juniores e master individuale e di società di corsa in montagna, con gli atleti impegnati su un percorso di 8 chilometri.

Grande attesa anche per il Campionato italiano Cadetti per regioni di corsa in montagna, che vedrà protagonisti i migliori giovani specialisti italiani. La gara femminile partirà alle 10, mentre quella maschile alle 10.30, su un tracciato di 2.500 metri.

La rappresentativa pugliese sarà composta da Davide Anastasia dell’Olimpia Grottaglie, Bruno Cascella dell’Euratletica Bisceglie e Marco Aaron Maggio dell’Olimpia Grottaglie nella prova maschile. Tra le donne saranno invece impegnate Roberta Anastasia dell’Olimpia Grottaglie, Silvia Dicuonzo dell’Officina Atletica Barletta e Stefania Mongelli del Club Runner 87 Castellaneta.

A seguire spazio alla WMRA International Under 18 Mountain Running Cup, rassegna internazionale riservata alla categoria Allievi sulla distanza di 4.600 metri. L’Italia parteciperà con due formazioni maschili e due femminili, per un totale di 16 atleti convocati.

Il fine settimana dell’atletica pugliese sarà ricco di appuntamenti anche in pista. Sabato e domenica lo stadio “Cozzoli” di Molfetta ospiterà i Campionati regionali individuali Master su pista, con centinaia di iscritti appartenenti a 50 società pugliesi. Contestualmente saranno assegnati anche i titoli regionali Cadetti nelle prove multiple, con l’Octathlon maschile e l’Esathlon femminile, oltre a una serie di gare extra dedicate alle categorie Cadetti e Allievi.

Sabato ad Apricena si correrà invece la terza edizione della Madrepietra Run, organizzata dall’Atletica Apricena, occasione nella quale saranno assegnati anche i titoli provinciali Master.

Si è svolta intanto la 23ª Giorgilorio Run, organizzata dall’Atletica Surbo. Al termine dei sette chilometri di gara hanno conquistato il successo Claudio Accogli della Buttazzo Runners nella prova maschile e Agnese De Luca dei Cursores in quella femminile. Sono stati 278 gli atleti classificati.

Un fine settimana che conferma la vitalità dell’atletica pugliese, capace di unire grandi eventi internazionali, competizioni giovanili e appuntamenti dedicati agli atleti di tutte le età.