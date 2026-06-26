Corso della Carboneria, dal 6 luglio lavori di ripristino della pavimentazione e della pista ciclabile

BARI – Partiranno il prossimoi lavori di ripristino definitivo della sede stradale di, intervento che interesserà anche la pista ciclabile presente lungo il tratto interessato.

Le opere, affidate ad Acquedotto Pugliese (AQP), prevedono la scarifica della pavimentazione esistente e la successiva posa del nuovo tappeto d’usura, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada, garantire maggiore sicurezza e restituire piena funzionalità alla viabilità.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza, è stata predisposta un’ordinanza che stabilisce, dal 6 luglio al 21 agosto, alcune modifiche temporanee alla circolazione: sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, il senso unico alternato, il restringimento della sede stradale e, quando necessario, anche il divieto di transito lungo corso della Carboneria.

Il periodo indicato rappresenta la finestra temporale autorizzata per l’esecuzione dell’intervento: le lavorazioni saranno effettuate esclusivamente per il tempo necessario alle singole fasi operative.

Il cantiere sarà attivo ordinariamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 17. In caso di particolari esigenze tecniche o urgenze, le attività potranno proseguire anche nelle giornate di sabato e domenica.

L’impresa incaricata dovrà provvedere all’installazione e al mantenimento della segnaletica temporanea di cantiere, oltre ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni durante l’intera durata dei lavori.