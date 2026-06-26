“Estate in Città”, a Bari 115 eventi gratuiti per bambini e ragazzi nei cinque Municipi

BARI – Un’estate all’insegna della cultura, della socialità e dell’inclusione con 115 eventi gratuiti distribuiti nei cinque Municipi cittadini. È stato presentato a Palazzo di Città “Estate in Città”, il programma promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e realizzato dai Centri Servizi per le Famiglie e dalla rete BariSocialBook, con il coordinamento della Biblioteca dei Ragazzi[e] comunale, gestita dalla cooperativa sociale Progetto Città nell’ambito delle politiche di welfare culturale e contrasto alla povertà educativa.

L’iniziativa prevede complessivamente 730 appuntamenti diffusi sul territorio e nasce con l’obiettivo di garantire continuità educativa durante i mesi estivi, offrendo a bambini, ragazzi e famiglie occasioni di incontro, apprendimento e partecipazione anche a chi non ha la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza fuori città.

Biblioteche, giardini pubblici, spiagge e spazi di quartiere diventeranno luoghi aperti alla comunità attraverso un calendario ricco di attività: laboratori creativi, letture animate, percorsi ambientali, incontri intergenerazionali, iniziative artistiche, eventi culturali e attività sportive.

Il programma coinvolge le reti territoriali dei Centri Servizi per le Famiglie e di BariSocialBook, valorizzando il ruolo della Biblioteca dei Ragazzi[e] nel parco 2 Giugno come presidio culturale e sociale.

Nel dettaglio, il cartellone comprende 68 iniziative realizzate singolarmente dai Centri Servizi per le Famiglie, 45 attività congiunte, 9 campi estivi, 14 laboratori ludico-educativi decentrati tra spiagge e giardini e 47 appuntamenti organizzati dalle realtà della rete BariSocialBook, che riunisce biblioteche, librerie, associazioni culturali e di volontariato, cooperative sociali e accademie teatrali.

Tra le proposte figurano letture teatrali, presentazioni di libri, incontri con autori, gruppi di lettura, rassegne cinematografiche per adolescenti, spettacoli teatrali, atelier creativi, gaming library, corsi di inglese e feste estive.

Le iniziative tra mare e parco 2 Giugno

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Storie d(a)Mare”, il progetto di letture ad alta voce che nel mese di luglio porterà libri e racconti sul waterfront di San Girolamo e sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, trasformando gli spazi del mare in luoghi di incontro tra cultura, ambiente e partecipazione.

Fino al 12 settembre sarà inoltre attivo “Agorà Estate”, il laboratorio permanente di comunità ospitato nei giardini della Biblioteca dei Ragazzi[e] al parco 2 Giugno. Ogni giorno saranno proposte attività dedicate alla lettura, al teatro, alla danza, agli scacchi, al gioco condiviso e alla socializzazione tra generazioni diverse.

“L’estate non è uguale per tutti – ha dichiarato l’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone –. Per molte famiglie partire per le vacanze non è una possibilità e proprio nei mesi estivi il rischio è che bambine, bambini e adolescenti restino privi di occasioni di incontro, crescita e socialità. Questo programma rappresenta una scelta concreta di inclusione e contrasto alla povertà educativa”.

Secondo Cavone, ogni laboratorio e attività proposta diventa “un’opportunità per garantire a tutte e tutti il diritto di vivere un’estate ricca di esperienze, relazioni e scoperte”, grazie alla collaborazione tra presìdi educativi e sociali presenti nei quartieri.

La rete dei servizi e delle associazioni

Elena Santoro, coordinatrice del Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e della Casa della Salute dei bambini, ha sottolineato il valore del progetto “L’estate addosso”, realizzato dai Centri con cinque appuntamenti distribuiti nei Municipi e ispirato ai temi della musica e dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale e educativa.

“Come rete BariSocialBook siamo presenti con oltre 50 eventi – ha spiegato Clementina Tagliaferro, coordinatrice della rete BariSocialBook e della Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze – mettendo insieme librerie, case editrici, associazioni e realtà culturali del territorio. Vogliamo restituire un’idea di città coesa e accogliente attraverso un programma che parla alla città e della città”.

Con “Estate in Città”, Bari punta quindi a rafforzare il modello della comunità educante, trasformando il periodo estivo in un’occasione di crescita collettiva, partecipazione e inclusione per bambini, adolescenti e famiglie.



