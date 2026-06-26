Teatro Petruzzelli, le stelle del jazz protagoniste di Extra 2026: al via la rassegna con “Accents”

BARI – Il Teatro Petruzzelli si prepara ad accogliere le grandi stelle del jazz internazionale con, la rassegna che porta sul palco del politeama barese tre appuntamenti dedicati alla musica d’autore. Ad aprire il cartellone sarà, in programma, con un ensemble di straordinari interpreti provenienti da diverse tradizioni musicali.

Protagonisti della serata saranno Paquito D’Rivera al clarinetto e sax, Jaques Morelenbaum al violoncello, Vana Gierig al pianoforte, Vinicius Barros alle percussioni, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Marcello Pellitteri alla batteria.

Il concerto nasce come un viaggio tra culture e linguaggi differenti, dove gli “accenti” non rappresentano divisioni ma identità, colori e ricchezza espressiva. Sul palco si incontreranno esperienze artistiche provenienti da Cuba, Brasile, Germania, Stati Uniti e Italia, unite dal linguaggio universale del jazz.

Il programma attraverserà brani di grandi autori e compositori: da “A Night in Tunisia” di Dizzy Gillespie a “Apesar De Você” di Chico Buarque de Hollanda, passando per composizioni di Morelenbaum, D’Rivera, Gierig e Antonio Carlos Jobim, fino a “Wave” e “Healing in Foreign Lands”.

“Accents” vuole essere una celebrazione della diversità musicale e umana: le differenti provenienze dei musicisti diventano un dialogo fatto di ritmi, melodie e improvvisazioni. Il jazz si trasforma così in uno spazio d’incontro, capace di superare confini e barriere attraverso l’ascolto reciproco.

Gli altri appuntamenti di Extra 2026

La rassegna proseguirà giovedì 2 luglio alle ore 21.00 con “Giuseppe Bassi All Stars”, concerto che vedrà sul palco, insieme al contrabbassista italiano, artisti di fama internazionale come Till Brönner alla tromba, Javier Girotto al sax soprano e quena, Daniel Karlsson al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria.

L’appuntamento sarà un omaggio al valore del presente e della condivisione musicale, ispirato al concetto giapponese di “Ima”, ovvero l’attimo presente. Il concerto proporrà brani firmati da Giuseppe Bassi e altri protagonisti della scena jazz contemporanea, intrecciando emozione, ricerca artistica e memoria.

Tra i momenti più significativi della serata anche il legame con la comunità giapponese di Odaka, territorio vicino alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, raccontato attraverso immagini e video realizzati da Kazuto Sugeta, testimoni di una storia di resilienza e rinascita.

A chiudere la rassegna sarà mercoledì 8 luglio alle ore 21.00 “Paris Paris”, omaggio alla grande chanson française con la voce internazionale di Ute Lemper, accompagnata da Vana Gierig al pianoforte, Ludovic Beier alla fisarmonica, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria.

Un viaggio nelle atmosfere della Parigi romantica e malinconica attraverso le canzoni di artisti come Jacques Brel, Léo Ferré, Édith Piaf e altri grandi autori della tradizione francese, con brani come “Ne Me Quitte Pas”, “Padam Padam”, “Les Feuilles Mortes” e “La Chanson d’Hélène”.

Biglietti e informazioni

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Petruzzelli e attraverso il circuito Vivaticket.

Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle 14.00. La domenica è chiuso.

Informazioni: