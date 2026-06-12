Dalla Calabria alla Puglia: confronto tra due eccellenze Igp a “Cipolla in Festa”

MARGHERITA DI SAVOIA - A Margherita di Savoia prende il via il confronto tra due delle più note eccellenze agroalimentari del Mezzogiorno: la Cipolla Bianca di Margherita di Savoia IGP e la Cipolla Rossa di Tropea IGP. L’incontro è in programma il 13 giugno alle ore 18.30 presso l’ex Palazzo di Città, in piazza Marconi, nell’ambito della manifestazione “Cipolla in Festa”.

L’evento segna un momento di dialogo tra due territori distinti ma accomunati dalla valorizzazione delle produzioni certificate Igp e dalla volontà di rafforzare la promozione delle rispettive identità agricole. L’obiettivo è mettere a confronto esperienze, filiere e strategie di valorizzazione dei prodotti tipici italiani sui mercati nazionali e internazionali.

Alla tavola rotonda parteciperanno rappresentanti istituzionali e del settore agricolo, tra cui il presidente del Consorzio di tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp Giuseppe Giacomantonio, il sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto e il tecnico del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Igp Simone Saturnino, insieme ad altri esponenti delle filiere produttive.

Secondo Giacomantonio, il confronto tra le due realtà rappresenta un’opportunità di crescita comune: la collaborazione tra consorzi può favorire lo sviluppo di nuovi modelli di trasformazione e valorizzazione del prodotto, rafforzando al tempo stesso la promozione delle cipolle italiane come simbolo della dieta mediterranea.

Sulla stessa linea anche il contributo di Saturnino, che sottolinea le differenze e le affinità tra le due varietà dal punto di vista botanico, nutrizionale e funzionale, evidenziando il ruolo della quercetina, antiossidante naturale presente in entrambe le produzioni.

Il confronto apre ufficialmente il programma della due giorni “Cipolla in Festa”, che proseguirà il 13 e 14 giugno con degustazioni, attività sportive, laboratori per bambini e musica dal vivo. Tra gli appuntamenti principali figurano una camminata serale con torce, sessioni di fitness sulla spiaggia e degustazioni guidate curate da associazioni Slow Food.

La manifestazione, organizzata dal Consorzio di tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp con il supporto del Comune e della Pro Loco, punta a valorizzare un prodotto coltivato in un contesto unico, tra le sabbie del litorale adriatico del nord Barese e del Gargano, riconosciuto per il suo alto valore ambientale e produttivo.