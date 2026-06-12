Walter Veltroni porta in Puglia il suo nuovo romanzo 'Il bar di Cinecittà'
Due appuntamenti in Puglia per Walter Veltroni, che presenterà il suo nuovo romanzo Il bar di Cinecittà (HarperCollins Italia), disponibile in libreria dal 5 maggio. Lo scrittore, giornalista e regista sarà protagonista di due incontri con il pubblico a Bisceglie e Martina Franca per raccontare un'opera che celebra il fascino, le contraddizioni e l'umanità di uno dei luoghi più iconici della cultura italiana: Cinecittà.
Il primo appuntamento è in programma martedì 16 giugno alle ore 21.00 a Bisceglie, nell'ambito della rassegna Stregherie, presso la Scalinata delle Vecchie Segherie Mastrototaro. A dialogare con l'autore sarà Antonio Decaro, mentre l'incontro sarà moderato dalla giornalista Anna Puricella.
Il giorno successivo, mercoledì 17 giugno alle ore 20.00, Veltroni sarà a Martina Franca, alla Masseria San Michele, ospite della rassegna Aperitivo d’autore, in conversazione con Vincenzo Parabita.
Con Il bar di Cinecittà, Walter Veltroni firma un grande affresco storico e familiare che attraversa mezzo secolo di storia italiana. Al centro della vicenda c'è Giovanni Diotallevi, un ragazzo di sedici anni che nel 1937 entra a lavorare nel bar degli studi cinematografici di Cinecittà, ancora in costruzione. Da quel bancone assisterà ai grandi cambiamenti del Paese, osservando da vicino artisti, registi, attori e persone comuni che hanno contribuito a scrivere la storia del cinema e dell'Italia.
Il romanzo accompagna il lettore attraverso gli anni del fascismo, i drammi della Seconda guerra mondiale, la ricostruzione del dopoguerra, il boom economico e la stagione della celebre "Hollywood sul Tevere", fino alla trasformazione dell'industria cinematografica con l'avvento della televisione.
Attraverso una narrazione che intreccia la grande Storia e le vicende personali del protagonista, Veltroni restituisce la magia della "fabbrica dei sogni", raccontando un luogo che continua a rappresentare un simbolo dell'immaginario collettivo italiano e che nel 2027 celebrerà i novant'anni dalla sua inaugurazione.
«A Giovanni piaceva l’idea di essere proprio lì dove questa fabbrica di sogni veniva edificata, nella più grande macchina di illusioni, di storie e di fantasie che si potesse immaginare» si legge nel romanzo.
Con questo nuovo lavoro, Veltroni conferma la sua capacità di unire rigore storico e sensibilità narrativa, offrendo ai lettori una storia coinvolgente che parla di memoria, sogni, lavoro e passione.
Il bar di Cinecittà è pubblicato da HarperCollins Italia, conta 224 pagine ed è in vendita al prezzo di 19,50 euro.