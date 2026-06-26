Trani, torna Degustazione Casual: dieci anni di vino, cucina e cultura del buon bere sul mare

Il vino italiano ed europeo torna protagonista sul molo Sant’Antuono. Lunedì 20 luglio, nella suggestiva cornice de Il Vecchio e il Mare di Trani, torna Degustazione Casual, la kermesse dedicata agli appassionati, agli operatori del settore e alla scoperta delle migliori etichette nazionali e internazionali.Nello spazio che si estende fino al faro sul porto tranese, l’evento celebra il suo decimo anniversario confermandosi come uno degli appuntamenti enologici più originali del Sud Italia, con il numero più alto di etichette estere in degustazione all’interno di un singolo evento dedicato al pubblico degli appassionati.Un percorso iniziato nel 2015 dall’intuizione di Luca Palmieri, founder di Food & More, insieme ad Antonio De Feudis, Francesco Mastrodonato e Rocco Fusco, soci e ideatori de Il Vecchio e il Mare, che in dieci anni ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento per il mondo del vino e della gastronomia.I numeri raccontano la crescita del format: 10.000 presenze complessive, circa 1.000 operatori coinvolti e oltre 2.000 etichette transitate dai banchi di degustazione nel corso del primo decennio.Per l’edizione 2026 sono previsti oltre 50 stand, 15 chef protagonisti e più di 200 vini italiani e stranieri in degustazione.Il decimo compleanno porta con sé una prima assoluta: per la prima volta nella storia dell’evento arriverà un contributo culinario internazionale. A salire sul palco di Trani sarà infatti Giovanni Scaraggi, chef del ristorante Sole Giaguaro di Atene, che porterà in Puglia un’esperienza gastronomica dal respiro europeo.«Volevamo creare un evento che permettesse di degustare anche il vino estero senza percorrere chilometri – spiegano gli organizzatori –. Grazie a una rete di amici e operatori abbiamo costruito una serata capace di unire conoscenza del vino, intrattenimento gastronomico e degustazione professionale, accompagnata dal racconto diretto di produttori e sommelier».L’obiettivo, fin dall’inizio, era duplice: coinvolgere gli addetti ai lavori e conquistare gli appassionati. «Dopo tanti anni è diventato un format familiare e replicato, ma nel 2016 era impensabile realizzare una degustazione così ampia fuori dai circuiti ufficiali».Perché si chiama Degustazione CasualIl nome racchiude la filosofia dell’evento: portare in degustazione vini di altissima qualità in un ambiente informale e conviviale.In Puglia il concetto di “stare” rappresenta una vera cultura dell’accoglienza: fermarsi, condividere, vivere un luogo senza rinunciare alla qualità. Degustazione Casual nasce proprio da questa idea: un appuntamento dove si beve bene, si mangia, si conversa e si impara, lontano dalla rigidità degli eventi tradizionali.Dal Piemonte alla Sicilia, dall’Alto Adige alla Puglia, passando per grandi territori europei come Champagne, Borgogna, Alsazia e Mosella: il viaggio enologico promette una panoramica ampia e internazionale.Le cantine protagoniste dell’edizione 2026L’edizione 2026 punta ancora di più sulla presenza diretta dei produttori, con numerosi stand gratuiti dedicati alle aziende vitivinicole.Particolare attenzione sarà riservata alla produzione pugliese, valorizzata attraverso una presenza ancora più significativa. Per i produttori non presenti fisicamente sarà comunque possibile degustare le etichette grazie al lavoro dei degustatori professionisti dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS). Gli chef protagonisti: la cucina incontra il vinoFin dalla prima edizione Degustazione Casual ha scelto di affiancare al vino una proposta gastronomica di qualità, coinvolgendo negli anni importanti realtà della ristorazione.Ad animare l’offerta gastronomica del 2026 saranno Michele Matera di Corteinfiore di Trani, Domenico Di Tondo di Terradimare di Trani, Celso Laforgia di Urban di Bari, Nadia Tamburrano di A Sud dell’anima di Minervino Murge, Grazia Antonini di Cucromia di Andria, Pasquale Di Lernia di Pizzeria Galileo di Trani, Francesco Mazzilli di Labosan di Trani, Rocco Violante di Rocco Trattoria Moderna di Bitetto, Dante Martellotta di So Food, Francesco Racanelli di Panzone di Sannicandro di Bari, Nicola Amoruso di Casa Di Tria di Canosa di Puglia, Fabio Palumbo di Cavamatti Bistrot di Trani, Giuseppe Lampugnani di Frizzcafé di Bari e Leonardo Lambro, chef resident de Il Vecchio e il Mare.Ospite internazionale sarà Giovanni Scaraggi del Sole Giaguaro di Atene.«Re-innamorarsi del vino»Per il suo decimo anniversario Degustazione Casual lancia un messaggio preciso: riportare il pubblico alla scoperta del piacere del buon bere attraverso leggerezza, cultura e convivialità.«Siamo convinti che in un contesto informale come quello de Il Vecchio e il Mare possano nascere partnership solide tra produttori e operatori – spiegano gli organizzatori –. Dopo anni di “demonizzazione” del vino, vogliamo che questa edizione aiuti le persone a re-innamorarsi della cultura del buon bere».L’evento è organizzato da Food & More e Alegra Group, con la media partnership di Pugliosità – Buono da vivere.InformazioniDegustazione Casual 2026 si terrà lunedì 20 luglio 2026 presso Il Vecchio e il Mare, a Trani.L’apertura per i visitatori è prevista alle ore 20.30, mentre gli accreditamenti per operatori e stampa inizieranno alle ore 19.Il ticket early bird è disponibile al costo di 30 euro entro il 1 luglio 2026. Il biglietto da 40 euro comprende otto ticket per la degustazione di vino e food libero, mentre la formula no limits per cibo e vino ha un costo di 50 euro.La prevendita è disponibile sul sito www.degustazionecasual.it.