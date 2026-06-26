'Live Evo Festival': sabato 27 giugno Paolo Sassanelli alla Masseria Quis ut Deus a Crispiano



L’attore e regista pugliese sarà protagonista di una serata tra teatro, musica, memoria e sapori della tradizione con lo spettacolo “Sono nato con la bocca aperta”





CRISPIANO (TA) - Crispiano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più intensi del Live EVO Festival 2026. Sabato 27 giugno, alle 21.30, nella Masseria Quis Ut Deus, sulla S.P. 49 km 10+750, Paolo Sassanelli porterà in scena “Sono nato con la bocca aperta”, spettacolo che intreccia parole, musiche, poesie, ricordi e sapori legati alla tradizione pugliese.





Attore e regista pugliese, volto amato del cinema, della televisione e del teatro, Sassanelli accompagnerà il pubblico in un viaggio intimo, ironico e profondamente umano, dove la cucina diventa racconto, la memoria prende forma sulla scena e ogni ricetta custodisce una storia da condividere.





Lo spettacolo nasce da un immaginario fatto di profumi, gesti familiari, tavole apparecchiate, parole tramandate e frammenti di vita quotidiana. Un racconto che affonda le radici nella Puglia più autentica e che restituisce al pubblico la forza emotiva delle piccole cose, dei sapori di casa, delle storie che passano di generazione in generazione.





Sul palco, Paolo Sassanelli sarà accompagnato dal pianoforte di Umberto Sangiovanni e dalla chitarra di Martino De Cesare, direttore artistico del Live EVO Festival. Teatro, musica e memoria si incontreranno così in un’unica esperienza dal vivo, pensata per coinvolgere il pubblico attraverso il ritmo della parola, la delicatezza delle note e il richiamo evocativo della tradizione.





La serata sarà arricchita anche da uno show cooking di tubetti con le cozze a cura di “Cucina e Bottega”, che saranno poi offerti al pubblico. Un momento conviviale che rafforza il legame tra spettacolo, territorio e cultura gastronomica, in piena sintonia con l’identità del festival.





Il Live EVO Festival, a cura dell’Associazione Sofy Music con la direzione artistica di Martino De Cesare, celebra nel 2026 la sua ottava edizione con quattro appuntamenti tra giugno e agosto. Il festival conferma la sua vocazione a portare musica d’autore, teatro e spettacolo dal vivo in luoghi capaci di raccontare la Puglia nelle sue atmosfere più vere, costruendo intorno agli eventi un’esperienza fatta di ascolto, paesaggio, incontro e convivialità.





Dopo l’apertura del 23 giugno al Mon Rêve Ecogreen Resort di Taranto con Alberto Fortis, il percorso prosegue nel cuore della Valle d’Itria, alla Masseria Quis Ut Deus di Crispiano, luogo già legato alla storia del festival. Domenica 28 giugno sarà la volta di Nino Buonocore, mentre il gran finale è in programma giovedì 27 agosto con Mario Rosini e Orchestra Terra del Sole.





Il Live EVO Festival 2026 rinnova il proprio legame con il territorio e con una Puglia che sceglie la cultura come occasione di relazione, accoglienza e valorizzazione dei luoghi. Un progetto che negli anni ha costruito la propria identità intorno all’incontro tra arti performative, comunità, paesaggio e cultura mediterranea, mantenendo vivo il riferimento all’olio extravergine d’oliva come simbolo di radici, lavoro agricolo e appartenenza.





I biglietti sono disponibili su Posto Riservato.





Il Live EVO Festival è realizzato con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Promozione.

Con il patrocinio del Comune di Crispiano.





Sponsor: BCC Avetrana, Caseificio La Villa, D&B Group srl - Iobricolegno srl, Bufano Srl, Greco Puglia, MSP SRL.





PROGRAMMA LIVE EVO FESTIVAL 2026





Martedì 23 giugno, ore 21.30

Alberto Fortis

Mon Rêve Ecogreen Resort – Taranto





Sabato 27 giugno, ore 21.30

Paolo Sassanelli

Masseria Quis Ut Deus – Crispiano





Domenica 28 giugno, ore 21.30

Nino Buonocore

Masseria Quis Ut Deus – Crispiano





Giovedì 27 agosto, ore 21.30

Mario Rosini e Orchestra Terra del Sole

Masseria Quis Ut Deus – Crispiano





BIGLIETTI

Disponibili su Posto Riservato