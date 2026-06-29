Doppio assalto ai bancomat nel Barese: esplosioni a Bitetto e Modugno nella notte

BARI - Notte di paura nel Barese, dove due bancomat sono stati fatti esplodere a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. I colpi sono stati messi a segno intorno alle 4 del mattino a. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e stanno verificando se i due episodi siano opera della stessa banda.

Il primo assalto è avvenuto a Bitetto, dove un commando di malviventi ha fatto esplodere lo sportello automatico dell'ufficio postale. La violenta deflagrazione, avvertita anche a notevole distanza, ha provocato ingenti danni all'edificio.

Quasi in contemporanea un'altra esplosione ha scosso Modugno. Nel mirino dei banditi è finito il bancomat della filiale della Banca di Bari e Taranto, con l'esplosione che ha causato pesanti danni ai locali dell'istituto di credito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza le aree interessate e avviato i rilievi. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, mentre i responsabili sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle pattuglie.

Le indagini sono in corso. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare i malviventi e accertare se i due assalti siano riconducibili alla stessa organizzazione criminale.