“Concerti al tramonto”: la giovane band barese degli ‘Swing 31’ ospiti del secondo appuntamento della rassegna musicale
Mercoledì 1° Luglio, ore 20,30 – Palazzo Starita, Bari
Dopo il successo degli E Dall, formazione musicale che ha reso omaggio al grande cantautore bolognese, Lucio Dalla, prosegue mercoledì 1° luglio, alle 20,30 a Palazzo Starita a Bari, la Rassegna musicale dell’estate 2026 “Concerti al tramonto” dedicata al grande cantautorato italiano, allo swing e al jazz, organizzata da Puglia Cultura e Territorio, società e braccio operativo di Fondazione Puglia.
Sul palco la band barese degli Swing 31 con “Swing Live Show”, una serata all’insegna del ritmo e dell’eleganza di questo genere musicale, tra sonorità e atmosfere che richiamano i grandi club musicali internazionali. Si tratta del progetto di quattro ragazzi giovanissimi che riportano in auge la bellezza di un genere ancora frizzante. Il loro spettacolo è curato nei minimi dettagli partendo dall’abbigliamento e strumenti vintage dell’epoca agli arrangiamenti dei più bei brani italiani e americani dagli anni ’30 agli anni ’50 ricchi di ritmo e leggerezza.
Il nome della band, formata da Davide Solfrizzi, voce e sassofonista, Armin Chimienti, chitarra, Angelo Loisi, contrabbasso e Gabriel Loiacono, batteria, deriva dal numero civico 31 della casa del sassofonista, luogo in cui il gruppo ha iniziato a provare.
Il programma comprende brani che hanno fatto la storia della musica swing, genere jazzistico nato negli Stati Uniti negli anni '20 e che ancora oggi continua a essere suonato e ballato in tutto il mondo.
Il calendario dei “Concerti al tramonto”, dove la magia della musica incontra la bellezza del crepuscolo su una delle terrazze panoramiche più belle di Bari, proseguirà mercoledì 15 luglio con Serena Grittani Quartet in “Battisti Reloaded”, un omaggio in chiave jazz a uno dei più importanti cantautori e compositori italiani del Novecento che ha rivoluzionato la musica leggera italiana.
In scaletta le intramontabili canzoni di Lucio Battisti che torneranno a vivere in una dimensione in cui memoria e linguaggio jazzistico si incontrano in un dialogo raffinato e coinvolgente.
Il quartetto è composto oltre che dalla cantante Serena Grittani, da Bruno Montrone al piano, Giulio Aceto al basso elettrico e Mimmo Campanale alla batteria.
Infine chiuderà la rassegna mercoledì 29 luglio Davide Solfrizzi e la sua Orchestra in “Jazz Show”.
Attraverso i ritmi sincopati che accompagnavano la vita degli italiani nel periodo di splendore della radio, che entrò nelle case di milioni di persone e trasformò profondamente la vita quotidiana, l’orchestra giovanile composta da dieci elementi, sarà protagonista di un concerto che ricreerà fedelmente le sonorità degli anni ’30 e ’40. Ospite speciale della serata il trombettista Alberto Di Leone.
L’ingresso a tutti gli spettacoli ha un costo di € 20,00 (comprese commissioni della piattaforma ticket)
Apertura del palazzo alle 19,30 – Inizio inderogabile dei concerti alle 20,30.
I biglietti sono in vendita esclusivamente online: https://www.palazzostarita.it/concerti-al-tramonto/
La rassegna riprenderà a settembre con un nuovo programma.
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