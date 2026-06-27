Emergenza caldo, la ASL Bari potenzia l'assistenza ai pazienti fragili: oltre mille visite domiciliari in meno di un mese

BARI - La prevenzione contro gli effetti delle ondate di calore passa dalla medicina territoriale e dall'assistenza direttamente nelle case dei cittadini più vulnerabili. Nellasono già oltre, accompagnate da migliaia di contatti telefonici di monitoraggio rivolti ai pazienti fragili.

L'attività straordinaria è stata garantita dalla rete dei medici di Medicina generale, impegnati a proteggere anziani, persone fragili e pazienti affetti da patologie croniche, categorie maggiormente esposte ai rischi legati alle alte temperature.

Il modello adottato punta a intercettare in anticipo eventuali situazioni di criticità, mantenere un rapporto costante con gli assistiti e prevenire complicanze che potrebbero portare a ricoveri o accessi impropri ai Pronto Soccorso.

«Le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità ci indicano con chiarezza che la prevenzione è il modo più efficace per proteggere la salute durante le ondate di calore – dichiara il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio –. I medici di medicina generale, grazie alla conoscenza diretta dei pazienti più fragili, hanno un ruolo centrale. Portare l'assistenza nelle abitazioni significa intercettare precocemente i bisogni di salute, fornire indicazioni corrette sull'idratazione, sull'alimentazione e sulla gestione delle terapie, intervenendo prima che una situazione di rischio diventi un'emergenza».

Le visite domiciliari e il monitoraggio telefonico rappresentano il cuore dell'intervento: il medico può verificare le condizioni del paziente, controllare l'aderenza alle terapie, valutare eventuali segnali di disagio legati al caldo e fornire consigli personalizzati.

«Le persone anziane e i pazienti con patologie croniche sono i più esposti agli effetti delle alte temperature – sottolinea Claudia Aiello, medico di medicina generale del distretto 1 di Molfetta –. La visita domiciliare consente di valutare lo stato di salute, verificare la corretta gestione delle terapie e accompagnare le persone nell'affrontare il caldo in sicurezza. Questa è la medicina di prossimità: una cura che raggiunge i cittadini nel luogo in cui vivono».

La ASL Bari rinnova l'invito a prestare particolare attenzione agli anziani che vivono soli e alle persone con condizioni croniche, mantenendo un contatto costante con il proprio medico di famiglia.

Tra le principali raccomandazioni: bere acqua regolarmente anche senza avvertire lo stimolo della sete, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere gli ambienti freschi e ventilati, seguire un'alimentazione leggera ricca di frutta e verdura e non modificare autonomamente le terapie senza il parere del medico.

Piccoli accorgimenti che possono fare la differenza nel prevenire gli effetti del caldo e tutelare la salute delle persone più fragili.