Via Argiro, riaperto al transito pedonale il primo isolato: prosegue la riqualificazione della strada nel cuore di Bari

BARI - È completamente aperto al transito pedonale l’isolato di via Argiro compreso tra piazza Umberto, all’altezza di via Beatillo, e via Dante. A comunicarlo è l’assessore alla Cura del territorio del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi, nell’ambito del progetto di riqualificazione che sta trasformando una delle strade commerciali più importanti della città.

L’intervento ha restituito ai cittadini uno spazio rinnovato, con la ripavimentazione realizzata attraverso le storiche basole, la posa delle fasce laterali in pietra calcarea e la piantumazione di due filari di arbusti. Il progetto complessivo punta a trasformare circa 14mila metri quadrati di via Argiro in una moderna rambla urbana, più accessibile e vivibile, con 100 nuove alberature pensate anche per contribuire alla mitigazione dell’inquinamento e creare nuove aree ombreggiate per la socialità.

Proseguono intanto i lavori sulle intersezioni stradali. Dopo la riapertura al traffico dell’incrocio con via Abate Gimma, il cantiere è attualmente impegnato sull’intersezione con via Calefati. Da lunedì 29 giugno partiranno anche gli interventi sull’incrocio con via Dante, dove saranno riqualificati gli attraversamenti pedonali attraverso la posa delle nuove basole a quota uniforme, con l’obiettivo di eliminare dislivelli e migliorare la continuità dei percorsi.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è stata disposta una modifica temporanea alla circolazione su via Dante. A partire da lunedì sarà istituito il divieto di transito e di fermata su entrambi i lati nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro.

Saranno esclusi dai divieti i mezzi dell’impresa esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici, i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso ed emergenza, i veicoli al servizio delle persone con disabilità e quelli diretti agli accessi carrabili privati.

“Abbiamo riaperto completamente il primo isolato di via Argiro, a ridosso di piazza Umberto – spiega l’assessore Domenico Scaramuzzi – e a breve tornerà fruibile anche il successivo isolato, dove stanno terminando le lavorazioni di finitura. Il cantiere si concentrerà ora sull’ultimo tratto da riqualificare e sugli incroci, con l’obiettivo di completare l’intervento”.

“Nuova via Argiro è bellissima – aggiunge Scaramuzzi – e invito cittadini e visitatori a scoprirla con una passeggiata nel prossimo fine settimana dedicato allo shopping e al tempo libero”.

Per seguire gli aggiornamenti sul progetto è disponibile la scheda dedicata sul portale comunale Bari In Progress, mentre per informazioni sui cantieri cittadini è attivo il call center comunale al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.