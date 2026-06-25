Fondazione Megamark: circa 330mila euro per la quattordicesima edizione di ‘Orizzonti solidali’





TRANI - Sono 14 i vincitori della quattordicesima edizione di ‘Orizzonti solidali’, l’annuale bando di concorso destinato al terzo settore promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila, Sole 365 e Ottimo, per sostenere iniziative di assistenza sociale e sanitaria, ambientali, culturali e sull’abbandono scolastico da realizzare in Puglia.

Il concorso, che con 361 progetti candidati ha confermato anche quest’anno un’ampia partecipazione del terzo settore, ha messo a disposizione delle associazioni vincitrici circa 330mila euro, con un extra budget di 30mila euro rispetto ai fondi inizialmente destinati per questa edizione, che consentiranno l’avvio dei progetti già nei prossimi mesi su tutto il territorio regionale. Cinque iniziative si svilupperanno nel barese, due nella Bat e nel foggiano, tre nel tarantino e una rispettivamente a Brindisi e Lecce.

Sei le iniziative che interessano l’assistenza sociale, quattro riguardano l’ambito della sanità, due la cultura e una l’ambiente e l’abbandono scolastico.

«’Orizzonti solidali’ è ormai una conferma dell’impegno e del lavoro che portiamo avanti per sostenere progettualità che nascono dal territorio e che rispondono ai suoi bisogni reali - dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark -. Non è mail facile scegliere fra tante iniziative, tutte meritevoli di attenzione; la grande vitalità del terzo settore, considerando l’alto numero delle proposte giunte in Fondazione quest’anno, testimonia la necessità di intervenire e affiancare gli enti nel lavoro instancabile di ogni giorno per arginare i sempre più frequenti fenomeni di marginalità e fragilità che purtroppo attraversano non solo la nostra regione, ma in generale questo nostro tempo. Alle associazioni auguro buon lavoro e soprattutto di continuare a credere nei loro sogni».

Tra le iniziative premiate, una stanza multisensoriale per migliorare la regolazione emotiva e sensoriale di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico e disabilità del neurosviluppo; un percorso educativo sulla sicurezza sanitaria per bambini della scuola primaria, docenti e famiglie, al fine di promuovere cura e inclusione, con attenzione ai bisogni dei minori fragili; l’inserimento lavorativo di giovani adulti con autismo attraverso un apprendistato retribuito, che li vedrà coinvolti nella conduzione di visite guidate in luoghi d’arte. E ancora, l’inclusione sociale di ragazzi con sindrome di Down attraverso lo studio della tradizione medievale dello sbandieratore come strumento educativo, relazionale e terapeutico; un percorso di prevenzione alla dispersione scolastica in contesti educativi fragili attraverso laboratori esperienziali per studenti basati su movimento, consapevolezza corporea e ascolto, con il coinvolgimento di docenti e famiglie per rafforzare l’alleanza scuola-famiglie; l’attivazione di percorsi extra scolastici che connettono scuola e territorio rivolti a ragazzi con e senza disabilità, per rispondere alla limitata accessibilità dei minori adolescenti in particolari condizioni di vulnerabilità, alle opportunità sociali, culturali e relazionali presenti sul territorio.

A partire dal 2012, anno della prima edizione di ‘Orizzonti solidali’, sono 175 i progetti finanziati in Puglia grazie a oltre tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.



