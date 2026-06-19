FEAMPA 2021-2027, dalla Regione Puglia 10,5 milioni di euro per sostenere la filiera ittica

BARI - La Regione Puglia rafforza il sostegno al comparto della pesca e dell’acquacoltura con l’attivazione di due nuovi avvisi pubblici finanziati attraverso il programma FEAMPA 2021-2027, destinati a promuovere la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, l’ammodernamento degli impianti e il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 18 giugno 2026, viene messo a disposizione un pacchetto complessivo di 10,5 milioni di euro, finalizzato a rafforzare la competitività delle imprese, sostenere l’innovazione e favorire la sostenibilità ambientale dell’intera filiera.

Paolicelli: “Investiamo sul futuro della pesca pugliese”

“La pesca e l'acquacoltura rappresentano un patrimonio economico, produttivo e identitario della nostra Puglia che vogliamo accompagnare verso un modello sempre più moderno, sostenibile e competitivo”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura con delega alla Pesca Francesco Paolicelli.

“Con questi due avvisi mettiamo a disposizione risorse importanti per sostenere gli investimenti delle imprese, migliorare la qualità delle produzioni, rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire l’innovazione lungo tutta la filiera”, ha aggiunto l’assessore.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre 2026.

Sette milioni di euro per competitività e sostenibilità

Il primo avviso, finanziato nell’ambito della Priorità 2 – Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 2021-2027, dispone di una dotazione di 7 milioni di euro e punta a sostenere la commercializzazione, la qualità, il valore aggiunto e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Gli investimenti finanziabili riguardano la riduzione dei consumi energetici, l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la prevenzione dell’inquinamento, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e lavoro, l’acquisto di attrezzature produttive, il potenziamento della tracciabilità dei prodotti, le attività di marketing e promozione e il sostegno ai giovani imprenditori del settore.

Potranno partecipare micro, piccole e medie imprese, Organizzazioni di Produttori e relative associazioni riconosciute, oltre ai giovani imprenditori tra i 18 e i 40 anni per le misure dedicate al ricambio generazionale.

Altri 3,5 milioni per finanziare progetti già ammessi

Il secondo avviso prevede una dotazione di 3,5 milioni di euro ed è destinato allo scorrimento della graduatoria di un precedente bando del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) dedicato alla competitività e alla sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici.

L’intervento consentirà di finanziare progetti già giudicati ammissibili ma rimasti esclusi per esaurimento delle risorse disponibili.

Le somme saranno utilizzate per la realizzazione e l’ammodernamento di impianti e infrastrutture, l’acquisto di nuove attrezzature e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e operatività delle imprese della filiera.

Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti che avevano partecipato all’avviso MASAF approvato con decreto direttoriale del 10 giugno 2025 e che, pur essendo risultati ammissibili, non avevano ottenuto il finanziamento per insufficienza di fondi, relativamente a investimenti localizzati sul territorio pugliese.

Entrambe le misure rappresentano un’importante opportunità per sostenere la crescita delle imprese del settore ittico, accelerare la transizione energetica, migliorare la competitività delle produzioni pugliesi e garantire continuità a progetti già valutati positivamente ma rimasti senza copertura finanziaria.



Qui tutte le info e la modulistica da utilizzare per partecipare all’avviso: https://www.regione.puglia.it/web/feampa-21-27/-/pn-feampa-2021-2027-bando-pubblico-per-lo-scorrimento-della-graduatoria-dell-avviso-masaf-priorit%C3%A0-2-obiettivo-specifico-2.2-azione-2-codice-intervento-222202-competitivit%C3%A0-e-sicurezza-delle-attivit%C3%A0-di-commercializzazione-e-trasformazione-