Ferrotramviaria approva il bilancio 2025: ricavi in crescita, oltre 5,5 milioni di passeggeri e 16 milioni di euro di investimenti

L’Assemblea degli Azionisti di Ferrotramviaria S.p.A. ha approvato il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato del Gruppo relativi al 2025, un anno caratterizzato dal rinnovamento della governance aziendale e dal consolidamento di una strategia orientata allo sviluppo, agli investimenti e al miglioramento dei servizi.

I risultati economici confermano la crescita della società. Nel 2025 il valore della produzione è aumentato di oltre 4,2 milioni di euro rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi hanno registrato un incremento del 6,4%. Durante l’anno sono stati oltre 5,5 milioni i passeggeri trasportati, mentre la capogruppo Ferrotramviaria S.p.A. ha chiuso l’esercizio con un EBITDA positivo, in linea con il risultato raggiunto nel 2024.

Un ruolo centrale è stato svolto dal piano di investimenti, che ha visto oltre 16 milioni di euro di risorse proprie e autofinanziamento destinati al potenziamento dei servizi, delle infrastrutture ferroviarie e della mobilità sul territorio.

Parallelamente è proseguito il rafforzamento della struttura organizzativa. Nel corso del 2025 il Gruppo ha raggiunto quota 626 collaboratrici e collaboratori, in crescita rispetto all’anno precedente grazie al piano di assunzioni avviato durante l’anno. L’organico presenta un’età media inferiore ai 40 anni e un livello di specializzazione sempre maggiore, a sostegno dei processi di innovazione e sviluppo aziendale.

L’Assemblea ha inoltre approvato il Bilancio di Sostenibilità 2025, giunto al terzo anno consecutivo di rendicontazione volontaria. Il documento conferma l’impegno di Ferrotramviaria sui temi ambientali, sociali e di governance, con l’obiettivo di misurare e comunicare in modo trasparente il valore prodotto per il territorio e per gli stakeholder.

«I risultati approvati oggi rappresentano il valore che Ferrotramviaria continua a generare per il territorio attraverso investimenti, occupazione e qualità dei servizi», ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Giuseppe Pavoncelli. «Nel 2025 abbiamo rafforzato il nostro organico raggiungendo 626 collaboratrici e collaboratori e investito oltre 16 milioni di euro con risorse proprie, confermando la solidità dell’azienda e la volontà di reinvestire quanto produciamo nello sviluppo della mobilità e delle comunità che serviamo».

«Continueremo a perseguire questo percorso con responsabilità, visione di lungo periodo e attenzione alle persone – ha aggiunto Pavoncelli – perché la crescita di Ferrotramviaria è strettamente legata a quella del territorio».

Il bilancio 2025 fotografa dunque una fase di consolidamento per il Gruppo, impegnato a rafforzare il sistema del trasporto ferroviario regionale attraverso investimenti, innovazione e una maggiore attenzione alla sostenibilità.