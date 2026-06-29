BitLibri 2026, a Bitritto torna il festival della cultura: nove edizioni tra libri, arte e grandi ospiti

Luciano Canfora

BITRITTO – Una “opera aperta” fatta di parole, incontri, musica e partecipazione. È questa la sfida della IX edizione di BitLibri, il festival letterario di Bitritto che torna dal 2 al 4 luglio 2026 con un programma ricco di appuntamenti e ospiti del mondo culturale, artistico e scientifico.

Organizzato dal CIF – Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari in collaborazione con Poesia in Azione, Libreria Libriamoci, Palatour di Bitritto e Le mani di Proserpina, il festival è patrocinato dal Comune di Bitritto, dalla Regione Puglia e dall’Università degli Studi di Bari.

La direzione artistica è affidata a Cristina Maremonti, mentre le serate saranno condotte da Antonio Stornaiolo e Serena Manieri.

BitLibri 2026 si propone come un festival partecipato, capace di coinvolgere autori, artisti, lettori e l’intera comunità cittadina attraverso il dialogo tra letteratura, arte e musica. Tra gli ospiti annunciati figurano Giobbe Covatta, Luciano Canfora, Gabriella Genisi, Daniela Baldassarra, Fabio Mancini, Marco Buttu, Antonio Cucciniello, Silvana Kuhtz e Fabio Salvatore, insieme a numerosi altri protagonisti della scena culturale italiana.

L’apertura della manifestazione è prevista per giovedì 2 luglio, alle ore 18.30, nella Sala Castello di Bitritto, con il prologo “Aspettando Bit Libri”. La serata inaugurale sarà dedicata a incontri, esposizioni e momenti artistici, con l’apertura delle mostre “Amara Terra Mia” dell’associazione culturale TerraNova, con stampe della Bottega FineArt di Pino Di Lecce, “Fascino” di Claudio Santoliquido, “Cieli” di Liliana Carone e “Operaperta”, azione di arte collettiva di Maria Pierno.

A seguire, dalle ore 19, spazio alle presentazioni e ai dialoghi con Claudio Santoliquido, Mavi Ferramosca, Marilina Sepe, Antonio Priore e Silvia Ruggiero, oltre al momento coreografico “Mondi e Soli” del collettivo Suigeneris, nato da un’idea di Massimo Zenga.

Venerdì 3 e sabato 4 luglio il festival si sposterà in Piazza Leone, cuore della manifestazione, dove si alterneranno incontri con scrittori, momenti di approfondimento, lectio magistralis e musica.

Cristina Maremonti

La prima serata, condotta da Antonio Stornaiolo, vedrà protagonisti il saggista Fabio Salvatore, lo scrittore Don Cosimo Schena, la scrittrice Gabriella Genisi, il ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Marco Buttu e il top model internazionale, filantropo e scrittore Fabio Mancini.

Sabato 4 luglio, con la conduzione di Serena Manieri, sarà la volta dello scrittore Antonio Cucciniello, della poetessa Silvana Kuhtz, del filologo, storico e saggista Luciano Canfora, degli scrittori Cinzia Cognetti e Vito Centonze, accompagnato dalla voce narrante di Sergio Rubini, e dell’attore, scrittore e commediografo Giobbe Covatta.

Ad accompagnare gli appuntamenti letterari ci saranno anche momenti musicali con i pianisti Francesco Capozzi e Nicola Pio Nasca e con la tromba e il flicorno di Giuseppe Caponio.

Durante la manifestazione saranno inoltre consegnate alcune targhe dedicate alle eccellenze umane e professionali del territorio. Tra queste, un riconoscimento speciale sarà dedicato alla memoria del musicista barese Guido Di Leone e consegnato alla sua famiglia.

«Ci sono realtà che nascono da un’intuizione e diventano, nel tempo, spazi dell’anima. BitLibri è una di queste – spiega la direttrice artistica Cristina Maremonti –. Un salotto letterario che prende vita nelle sere d’estate, quando il cielo si accende di stelle e le parole trovano una casa fatta di ascolto, condivisione e meraviglia».

Il sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto sottolinea il valore della manifestazione per la città: «BitLibri è ormai un appuntamento irrinunciabile dell’estate bitrittese, un’occasione per fare cultura e confrontarsi sui grandi temi del contemporaneo insieme a grandi protagonisti del panorama letterario, artistico e giornalistico».

Tutti gli appuntamenti della IX edizione di BitLibri sono a ingresso libero.