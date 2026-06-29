Florere, al via a Noci il festival jazz tra giovani talenti e grandi protagonisti

NOCI - Prenderà il via martedì 30 giugno, nell'anfiteatro dell'ex piscina comunale di Noci, la prima edizione di, manifestazione dedicata alla musica creativa organizzata dall'associazione, presieduta dal contrabbassista e compositore Paolo Damiani, in collaborazione con il Comune di Noci.

Il festival si aprirà alle 20.45 con due concerti affidati a giovani musicisti under 35, grazie al sostegno del bando Siae "Per Chi Crea". Sul palco saliranno il quartetto del sassofonista Gabriel Marciano, affiancato da Vittorio Esposito al pianoforte, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria, seguito dal progetto "Crescendo Sphere" del flautista pugliese Aldo Di Caterino, insieme a Stefano Proietti, Gian Marco De Nisi, Vittorio Cuculo e Giordano Panizza.

La rassegna proseguirà mercoledì 1° luglio con il Lorenzo Simoni Quartet e il progetto Under 29 But Me, guidato dalla pianista Rita Marcotulli, che condividerà il palco con giovani talenti del jazz italiano, tra cui Elettra Minieri, Ava Alami, Daniele Bucci, Andrea Cardone e Damiano De Matteis.

La giornata conclusiva, in programma giovedì 2 luglio, sarà dedicata alla memoria dello storico Europa Festival Jazz di Noci, manifestazione che tra il 1989 e il 2000 contribuì a rendere la cittadina uno dei principali punti di riferimento del jazz europeo. Si partirà alle 17 con un incontro al circolo Arci "U Capòne", con gli interventi di Vittorino Curci, Fabrizio Versienti e Ugo Sbisà. Alle 19, in Largo Torre, spazio al duo Between the Lines, formato da Vincenzo Di Gioia e Marco Cutillo, mentre alle 21 l'anfiteatro ospiterà una performance solista del sassofonista Roberto Ottaviano e il progetto Mandela's Dream, con la partecipazione speciale di Michel Godard, Roberto Ottaviano ed Elena Paparusso.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito, con l'obiettivo di favorire la partecipazione del pubblico e valorizzare le nuove generazioni di musicisti. I concerti saranno inoltre registrati dal vivo per la realizzazione di una produzione discografica dedicata al festival.

L'iniziativa è realizzata con il contributo di Siae, Ministero della Cultura, Comune di Noci, Puglia Sounds e Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e la collaborazione di numerose realtà culturali e associative del territorio.