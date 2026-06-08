Foggia, la sindaca Episcopo si dimette: si apre una fase di incertezza politica
FOGGIA - La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha rassegnato le dimissioni al termine della seduta del consiglio comunale, aprendo una fase di forte incertezza per l’amministrazione cittadina.
La decisione arriva all’indomani della revoca di due assessori della giunta di centrosinistra: Lorenzo Frattarolo, con delega alle Attività produttive, e Daniela Patano, entrambi espressione del partito Azione.
Secondo quanto previsto dalle procedure amministrative, la prima cittadina avrà ora 20 giorni di tempo per confermare o ritirare le dimissioni, periodo durante il quale si definiranno i possibili sviluppi politici e la tenuta della maggioranza in consiglio comunale.
La crisi si inserisce in un contesto già caratterizzato da tensioni interne alla coalizione di governo cittadino, con la prospettiva di possibili rimpasti o riorganizzazioni dell’esecutivo nel caso di un eventuale rientro della sindaca o, al contrario, di un passo definitivo verso la conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa.