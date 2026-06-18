Foggia, scontro tra auto e bicicletta: ciclista 63enne in ospedale in codice rosso
FOGGIA - Incidente stradale questa mattina lungo viale degli Artigiani a Foggia, dove si sono scontrate un’autovettura e una bicicletta.
Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 63 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate.
Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e allertare i sanitari.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Foggia, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
Tags: CRONACA LOCALE Foggia