Foggia, scontro tra auto e bicicletta: ciclista 63enne in ospedale in codice rosso

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FOGGIA - Incidente stradale questa mattina lungo viale degli Artigiani a Foggia, dove si sono scontrate un’autovettura e una bicicletta.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 63 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate.

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e allertare i sanitari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Foggia, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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