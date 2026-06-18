Ostuni, inseguimento dopo il furto di un’auto: due arresti e un complice in fuga

OSTUNI - Si è concluso con due arresti e la fuga di un terzo uomo l’inseguimento avvenuto nella serata di giovedì 11 giugno per le strade di Ostuni, nel Brindisino.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, una Lancia Ypsilon con tre persone a bordo, risultata poi rubata e con targhe alterate, non si sarebbe fermata a un controllo in piazza Torino. Durante il tentativo di fuga, l’auto avrebbe speronato la volante della polizia, dando il via all’inseguimento.

La corsa sarebbe proseguita per le vie cittadine con diversi urti tra il veicolo in fuga e l’auto di servizio, fino a quando la Lancia Ypsilon è andata a schiantarsi contro un’auto parcheggiata.

Gli agenti sono riusciti a bloccare due degli occupanti, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. I due fermati sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e posti agli arresti domiciliari.

Nel corso della perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti numerosi strumenti ritenuti compatibili con attività di scasso: radiotrasmittenti, cacciaviti, una scala telescopica, un palanchino e una fiamma ossidrica con relativa bombola. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Proseguono le indagini della Polizia per identificare e rintracciare il terzo componente del gruppo.