Fondazione Teatro Petruzzelli: la compagna di danza di fama mondiale 'Evolution Dance Theater' presenta lo spettacolo 'Cosmos'

(Monique Foto)

BARI - Giovedì 4 e venerdì 5 giugno alle 21.00 al Teatro Petruzzelli, nell’ambito della rassegna EXTRA 2026 è in programma lo spettacolo Cosmos della compagnia di danza di fama mondiale Evolution Dance Theater. - Giovedì 4 e venerdì 5 giugno alle 21.00 al Teatro Petruzzelli, nell’ambito della rassegna EXTRA 2026 è in programma lo spettacolo Cosmos della compagnia di danza di fama mondiale Evolution Dance Theater.





Una esperienza completamente immersiva dove danza, luce e illusioni sceniche si fondono in un universo creativo, in continua trasformazione.





Guidato dalla direzione visionaria di Anthony Heinl, che è stato un artista Momix ed è fondatore di eVolution Dance Theater, Cosmos accompagna gli spettatori in un viaggio intergalattico tra creature misteriose, simbolismi spirituali, illusioni ottiche e paesaggi luminosi dal fortissimo impatto emotivo.





Attraverso un linguaggio non verbale e quindi universale, lo spettacolo esplora sentimenti puri come la meraviglia, un grande talento poetico come l'immaginazione, ma anche aspetti più razionali come la coscienza e la capacità di trasformazione, invitando il pubblico a vivere un’esperienza profondamente sospesa tra sogno, tecnologia e grande poesia visiva.





Un vero e proprio viaggio sensoriale che trasforma il palcoscenico in uno spazio vivo e pulsante, dove il corpo e la luce diventano puri strumenti di racconto.





I coreografi e direttori artistici





Anthony Heinl Dopo la laurea al Dipartimento di Danza del Conservatorio di Boston, nel 2001 ha ricevuto il premio di eccellenza Jan Veen. Gli sono state inoltre assegnate borse distudio dal Jacob's Pillow Dance Festival e dalla Paul Taylor School.

Ha interpretato coreografie di Paul Taylor, Jose Limon, Angelin Preljocaj, David Parsons, Lachine, Daniel Ezralow e Peter Anastos.

Nel 2001 è entrato a far parte della Compagnia Momix, con cui ha partecipato a oltre 1500 spettacoli, tra cui Lunar Sea, Sun-Flower-Moon, Opus Cactus, Momix in Orbit, Best of Momix, Momix Classics e SuperMomix, esibendosi in Australia, Austria, Belgio, Brasile, Cina, Canada, Cile, Dubai, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Italia, Macao, Nuova Zelanda, Spagna, Singapore e Stati Uniti. Durante i suoi cinque anni di permanenza nella Compagnia, ha partecipato attivamente al processo creativo. Nel 2006 si è trasferito in Italia, dove ha collaborato con Emiliano Pelissari e Gianni Melis di Momix, in veste di ballerino e coreografo per il nuovo spettacolo Comix. Nel 2007 ha lavorato alla creazione e partecipato allo spettacolo di Daniel Ezralow «Why?», in tournée in Italia e nel 2008 ha fondato 'AH! Dance Theater Illusion', che in seguito è divenuto eVolution Dance Theater. Nel 2009 gli è stata commissionata la creazione di FireFly, nuova produzione per Maggio Danza, compagnia nazionale di balletto fiorentina, in scena poi al Teatro Comunale di Firenze nel giugno dello stesso anno. Dopo questo grande successo, assieme a Nadessja Casavecchia ha fondato ufficialmente la Compagnia eVolution Dance Theater. Assieme hanno creato spettacoli di grande successo come Firfely, Electricity, Black & Light, Night garden, The magic of light e Blu infinito.





Nadessja Casavecchia





Si è formata inizialmente alla Scuola di Arte Drammatica 'Paolo Grassi' di Milano, per poi proseguire alla Rotterdam Dance Academy. Ha lavorato a diversi progetti coreografici, tra cui: Millimeters di S. Antonino, presentato alla Biennale di Venezia 2005, In-ten-sive di K. Ossola, ex ballerino del National Dance Theater (NDT) e presentato all'Holland Dance Festival 2005, Aller Ziele di E. Wubbe, direttore artistico dello Scapino Ballet, Fall Furiouse di S. Shopshire. Ha in seguito danzato nella compagnia austriaca X.Ida di Linz in Austria. Ha poi creato la scenografia olandese SilentWords, mentre in Italia ha presentato la performance multimediale interattiva B-light, vincitrice del concorso "Milano in Digitale". Nel 2008 è entrata a far parte della Compagnia di danza eVolution di Anthony Heinl, ricoprendo i ruoli di regista associata, assistente e ballerina.

Nel 2009, assieme ad Anthony Heinl, le è stata commissionata la creazione di FireFly, nuova produzione per Maggio Danza, compagnia nazionale di balletto fiorentina, in scena poi al Teatro Comunale di Firenze nel giugno dello stesso anno. Dopo questo grande successo, assieme ad Anthony Heinl ha fondato ufficialmente la Compagnia eVolution Dance Theater, creando spettacoli di grande successo come Firfely, Electricity, Black & Light, Night garden, The magic of light e Blu infinito.





Coreografie in programma





QUADRO I. Into the infinite

musica | «Is it tomorrow now?»

autore | Roberto Di Gioia

QUADRO II. Planets

musica | «Who Am I»

autore | Peter Kruder

QUADRO III. Stars

musica | «What Does Your Soul Sing»

autori | Robert Del Naja | Neil Davidge

QUADRO IV. Back to Earth

musica | «Your Sweet Love»

autore | Lee Hazlewood

QUADRO V. Celestial Breath

musica | «Shambala»

autori | Adam Yauch | Michael Diamond

QUADRO IV. Galactic Odyssey

musica | «Land of All»

autore | Yoann Lemoine

QUADRO VII.Mindscapes

musica | «Counterpart»

autori | Cubicolor | Tim Digby- Bell

QUADRO VIII. Above the Horizon

musica | «Lighthouse»

autori | Robbie Andrew Kuster | Patrick Watson

QUADRO IX. Among Us

musica | «Sing Sing Sing»

autore | Louis Prima

QUADRO X. The Optical Universe

musica | «Default»

autore | Nigel Godrich | Tom Yorke

QUADRO XI. Guardians

musica | «Khepre»

QUADRO XII. Beyond The Milky Way

musica | «The Only Shrine I've Seen»

autore | Nicolas Jaar | Dave Harrington

QUADRO XIII. Aurora Solis

musica | «Mer du Japon»

autore | Jean-Benoit Dunckel | Nicolas Godin

QUADRO XIV.Finale

musica | «The Bully Plank»

autore | John Samels



