Fondazione Teatro Petruzzelli: la compagna di danza di fama mondiale 'Evolution Dance Theater' presenta lo spettacolo 'Cosmos'
|(Monique Foto)
BARI - Giovedì 4 e venerdì 5 giugno alle 21.00 al Teatro Petruzzelli, nell’ambito della rassegna EXTRA 2026 è in programma lo spettacolo Cosmos della compagnia di danza di fama mondiale Evolution Dance Theater.
Una esperienza completamente immersiva dove danza, luce e illusioni sceniche si fondono in un universo creativo, in continua trasformazione.
Guidato dalla direzione visionaria di Anthony Heinl, che è stato un artista Momix ed è fondatore di eVolution Dance Theater, Cosmos accompagna gli spettatori in un viaggio intergalattico tra creature misteriose, simbolismi spirituali, illusioni ottiche e paesaggi luminosi dal fortissimo impatto emotivo.
Attraverso un linguaggio non verbale e quindi universale, lo spettacolo esplora sentimenti puri come la meraviglia, un grande talento poetico come l'immaginazione, ma anche aspetti più razionali come la coscienza e la capacità di trasformazione, invitando il pubblico a vivere un’esperienza profondamente sospesa tra sogno, tecnologia e grande poesia visiva.
Un vero e proprio viaggio sensoriale che trasforma il palcoscenico in uno spazio vivo e pulsante, dove il corpo e la luce diventano puri strumenti di racconto.
I coreografi e direttori artistici
Anthony Heinl Dopo la laurea al Dipartimento di Danza del Conservatorio di Boston, nel 2001 ha ricevuto il premio di eccellenza Jan Veen. Gli sono state inoltre assegnate borse distudio dal Jacob's Pillow Dance Festival e dalla Paul Taylor School.
Ha interpretato coreografie di Paul Taylor, Jose Limon, Angelin Preljocaj, David Parsons, Lachine, Daniel Ezralow e Peter Anastos.
Nel 2001 è entrato a far parte della Compagnia Momix, con cui ha partecipato a oltre 1500 spettacoli, tra cui Lunar Sea, Sun-Flower-Moon, Opus Cactus, Momix in Orbit, Best of Momix, Momix Classics e SuperMomix, esibendosi in Australia, Austria, Belgio, Brasile, Cina, Canada, Cile, Dubai, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Italia, Macao, Nuova Zelanda, Spagna, Singapore e Stati Uniti. Durante i suoi cinque anni di permanenza nella Compagnia, ha partecipato attivamente al processo creativo. Nel 2006 si è trasferito in Italia, dove ha collaborato con Emiliano Pelissari e Gianni Melis di Momix, in veste di ballerino e coreografo per il nuovo spettacolo Comix. Nel 2007 ha lavorato alla creazione e partecipato allo spettacolo di Daniel Ezralow «Why?», in tournée in Italia e nel 2008 ha fondato 'AH! Dance Theater Illusion', che in seguito è divenuto eVolution Dance Theater. Nel 2009 gli è stata commissionata la creazione di FireFly, nuova produzione per Maggio Danza, compagnia nazionale di balletto fiorentina, in scena poi al Teatro Comunale di Firenze nel giugno dello stesso anno. Dopo questo grande successo, assieme a Nadessja Casavecchia ha fondato ufficialmente la Compagnia eVolution Dance Theater. Assieme hanno creato spettacoli di grande successo come Firfely, Electricity, Black & Light, Night garden, The magic of light e Blu infinito.
Nadessja Casavecchia
Si è formata inizialmente alla Scuola di Arte Drammatica 'Paolo Grassi' di Milano, per poi proseguire alla Rotterdam Dance Academy. Ha lavorato a diversi progetti coreografici, tra cui: Millimeters di S. Antonino, presentato alla Biennale di Venezia 2005, In-ten-sive di K. Ossola, ex ballerino del National Dance Theater (NDT) e presentato all'Holland Dance Festival 2005, Aller Ziele di E. Wubbe, direttore artistico dello Scapino Ballet, Fall Furiouse di S. Shopshire. Ha in seguito danzato nella compagnia austriaca X.Ida di Linz in Austria. Ha poi creato la scenografia olandese SilentWords, mentre in Italia ha presentato la performance multimediale interattiva B-light, vincitrice del concorso "Milano in Digitale". Nel 2008 è entrata a far parte della Compagnia di danza eVolution di Anthony Heinl, ricoprendo i ruoli di regista associata, assistente e ballerina.
Nel 2009, assieme ad Anthony Heinl, le è stata commissionata la creazione di FireFly, nuova produzione per Maggio Danza, compagnia nazionale di balletto fiorentina, in scena poi al Teatro Comunale di Firenze nel giugno dello stesso anno. Dopo questo grande successo, assieme ad Anthony Heinl ha fondato ufficialmente la Compagnia eVolution Dance Theater, creando spettacoli di grande successo come Firfely, Electricity, Black & Light, Night garden, The magic of light e Blu infinito.
Coreografie in programma
QUADRO I. Into the infinite
musica | «Is it tomorrow now?»
autore | Roberto Di Gioia
QUADRO II. Planets
musica | «Who Am I»
autore | Peter Kruder
QUADRO III. Stars
musica | «What Does Your Soul Sing»
autori | Robert Del Naja | Neil Davidge
QUADRO IV. Back to Earth
musica | «Your Sweet Love»
autore | Lee Hazlewood
QUADRO V. Celestial Breath
musica | «Shambala»
autori | Adam Yauch | Michael Diamond
QUADRO IV. Galactic Odyssey
musica | «Land of All»
autore | Yoann Lemoine
QUADRO VII.Mindscapes
musica | «Counterpart»
autori | Cubicolor | Tim Digby- Bell
QUADRO VIII. Above the Horizon
musica | «Lighthouse»
autori | Robbie Andrew Kuster | Patrick Watson
QUADRO IX. Among Us
musica | «Sing Sing Sing»
autore | Louis Prima
QUADRO X. The Optical Universe
musica | «Default»
autore | Nigel Godrich | Tom Yorke
QUADRO XI. Guardians
musica | «Khepre»
QUADRO XII. Beyond The Milky Way
musica | «The Only Shrine I've Seen»
autore | Nicolas Jaar | Dave Harrington
QUADRO XIII. Aurora Solis
musica | «Mer du Japon»
autore | Jean-Benoit Dunckel | Nicolas Godin
QUADRO XIV.Finale
musica | «The Bully Plank»
autore | John Samels
I biglietti per tutti gli spettacoli della rassegna EXTRA sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it
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