Forum Italia di Eccellenza a Torre Colimena: premiato il brindisino Antonio Giaimis

MANDURIA - La Puglia protagonista del confronto nazionale tra istituzioni, imprese e mondo della cultura. Si è svolto venerdì scorso al Boomerang Village di Torre Colimena, a Manduria, il Forum Italia di Eccellenza “Istituzioni e Imprese alleati per la crescita del Paese”, appuntamento promosso da RDE Casa Editrice, guidata dall’editore Riccardo Dell’Anna, in collaborazione con l’Associazione Verapuglia nel Mondo.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo, dell’università, delle professioni e degli enti nazionali per discutere delle principali sfide che riguardano la competitività dell’Italia: dalla crescita economica alla valorizzazione dei territori, dall’innovazione alla cultura, dal turismo alle infrastrutture, fino ai temi dell’energia, della sicurezza, della salute e dell’ambiente.

I lavori si sono aperti con l’intervento del consigliere Marco Villani, vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguito dal saluto del presidente di RDE Casa Editrice Riccardo Dell’Anna. La tavola rotonda è stata moderata dalla giornalista e conduttrice Rai Donatella Bianchi.

Al centro del dibattito il rapporto tra pubblico e privato, considerato uno strumento fondamentale per affrontare i cambiamenti in corso e costruire nuove opportunità di sviluppo. Un confronto che ha coinvolto numerosi esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale, chiamati a riflettere sulla necessità di unire competenze e responsabilità per sostenere la crescita del Paese.

Nel corso della manifestazione è stato assegnato il “Premio Eccellenza di Puglia”, riconoscimento destinato a personalità che si sono distinte per il proprio percorso professionale, sociale e culturale, contribuendo alla valorizzazione dell’immagine della Puglia in Italia e nel mondo.

Tra i premiati anche il cavaliere OMRI Antonio Giaimis, originario di Brindisi, già insignito nel 2024 del Capitolino d’Oro e di numerosi altri riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la Croce d’Oro con torre per anzianità di servizio, le Croci NATO per missioni internazionali, la Medaglia al Merito della Gendarmeria Argentina, il Premio Cartagine e la benemerenza rifugiati SMOM.

Consigliere nazionale di AEREC, Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, Giaimis è stato inoltre nominato Accademico con funzioni di Delegato della Norman Academy. Il riconoscimento si aggiunge a un percorso caratterizzato dall’impegno nel sociale, nella tutela dei diritti umani e nelle attività umanitarie svolte in ambito nazionale e internazionale.

«Ricevere questo incarico in un luogo così carico di storia è un onore che desidero condividere con la mia terra, Brindisi», ha dichiarato Giaimis. «L’impegno verso il prossimo, la famiglia e la tutela dei diritti umani restano al centro del mio stile di vita».

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate all’avvocato Francesco Dell’Anna, presidente dell’Associazione Verapuglia nel Mondo, mentre la chiusura dei lavori è stata affidata ai saluti del sindaco di Manduria, avvocato Domenico Sammarco.

Il Forum Italia di Eccellenza 2026 ha confermato il ruolo della Puglia come luogo di dialogo nazionale tra istituzioni e sistema produttivo, con l’obiettivo di trasformare idee e competenze condivise in proposte concrete per lo sviluppo del Paese.